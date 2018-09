Wenn im Hafen von Longyearbyen auf Spitzbergen ein Kreuzfahrtschiff anlegt, werden Tausende Touristen ausgespuckt. Das sorgt für klingelnde Kassen – aber auch für Kritik.

Panorama 3 Min.

Gedränge in der Arktis

Wenn im Hafen von Longyearbyen auf Spitzbergen ein Kreuzfahrtschiff anlegt, werden Tausende Touristen ausgespuckt. Das sorgt für klingelnde Kassen – aber auch für Kritik.

von Niels Anner (Kopenhagen)



Im Hauptort des zu Norwegen gehörenden Svalbard-Archipels rund um die Hauptinsel Spitzbergen strömen die Besucher für einige Stunden in Cafés, Läden oder in die alten Kohleminen. Die Besucher erfüllen damit ihren Zweck. Kohle war der Grund, weshalb Longyearbyen überhaupt entstand, doch das Geschäft steht praktisch still. Von den 2 100 Einwohnern arbeiten heute die meisten in Forschung und Tourismus. Letzterer wächst schnell und sichert das Überleben der Inselgruppe. Doch die mittlerweile fast 150 000 Gästeübernachtungen pro Jahr werden zum Problem.

Manche Besucher machen auch vor Privathäusern nicht halt. Sie spazieren in Longyearbyen in den Kindergarten, machen Fotos, suchen die Toilette. Andere lösen Alarm aus, weil sie die Siedlung ohne bewaffnete Begleitung verlassen – was wegen der Eisbären streng verboten ist. Das kleine Spital warnte, wegen der Behandlung vieler Touristen könnte es zu Engpässen kommen.

"Wir müssen bremsen"

Manche machten sich Sorgen, weil sich die Gemeinde verändere, sagt Julia Olsen, die an der Nord-Universität im norwegischen Bodö Auswirkungen der Schifffahrt auf Svalbard erforscht: "Die Zahl der Saisonarbeiter wächst, Perioden ohne Betrieb werden kürzer." Die Verärgerung der Einheimischen spiegelt sich darin, dass seit Juli Zettel mit Verhaltensregeln an die Touristen verteilt werden: Abfalleimer benutzen, keine Blumen pflücken, in den Läden nicht feilschen.



Das erinnert an Barcelona, Venedig oder Mallorca, wo es immer wieder zu Protesten gegen die Touristenmassen kommt. So weit ist man in der Arktis zwar noch nicht, doch der Trend ist für manche beunruhigend. "Wir sind erst auf dem Weg zu einer Barcelona-Situation", sagt Espen Rotevatn, Präsident der Grünen in Svalbard. Und doch warnt er: "Wir müssen jetzt bremsen."

Svalbard bietet statt Strand Eisberge und einsame Tundra. Trotzdem weist keine Region in Norwegen mehr Gästeübernachtungen pro Einwohner auf. Das hängt mit dem gut ausgebauten Flughafen zusammen, immer stärker aber auch mit Kreuzfahrten. Größere, robustere Schiffe erreichen Orte, die vor Kurzem noch im Polareis lagen. Die Arktis wird damit einem wachsenden Touristenkreis zugänglich, der in luxuriösem Ambiente anreist, um Walrosse und Eisbären aus der Nähe zu sehen.



Führung durch die verschneite Landschaft: Viele Spitzbergen-Besucher wollen Land und Leute hautnah erleben. Foto: Shutterstock

Kritiker stören sich daran, dass Touristen mit kleineren Expeditionsschiffen in noch entlegenere Gebiete reisen dürfen. So kam es kürzlich zu einem tragischen Kontakt mit einem Eisbären. Im Juli musste eine deutsche Schiffsbesatzung im nördlichen Svalbard aus Notwehr ein Exemplar des geschützten Tieres erschießen. Dabei hatte der Anbieter mit dem Satz "Wo Eisbären die Wildnis regieren" geworben. Der Tourismusverband Svalbard sprach von einer Image-Katastrophe. Allerdings war der Abschuss ein seltener Unfall. Forscherin Olsen bescheinigt der Branche Professionalität. Die Regeln zu Sicherheit und Naturschutz seien strikt. Ein viel größeres Problem ist aus Sicht der lokalen Bevölkerung die Erwärmung: eisfreie Fjorde, schmelzende Gletscher, beschädigte Häuser durch auftauenden Permafrost.

Nicht so viele, aber länger

"Die Leute erleben den Klimawandel hautnah", sagt Wissenschaftlerin Olsen. Svalbard bringt das in ein Dilemma: Denn genau der lukrative Tourismus trägt zu Klimaveränderungen bei. Große Kreuzer stoßen laut einer norwegischen Studie pro Passagierkilometer mehr CO2 als Flugzeuge aus.

Der Umweltdirektor des Schifffahrtunternehmens Hurtigruten, Jörn Henriksen, räumt ein, man könne es als ein Paradox ansehen, dass die wenig klimafreundlichen Kreuzfahrtschiffe in die Arktis fahren. Doch dies werde dadurch aufgewogen, dass aus den Touristen Botschafter für die Probleme der Arktis würden. Die Branche weist zudem drauf hin, dass das organisierte Einsammeln von Plastik in der Natur bei den Passagieren beliebt sei. Grünenpolitiker Rotevatn wiederum tut dies als Imagepflege ab. Er fordert eine Ausweitung des Verbots des umweltschädlichen Schweröls in Svalbard, was das Anlegen großer Schiffe drastisch einschränken würde. Das ist allerdings nicht mehrheitsfähig.

Dass mehr Besucher den Druck auf die fragile Natur erhöhen, zweifelt in Svalbard niemand an. Wo allerdings die Grenze des Verträglichen, der "Barcelona-Punkt", verläuft, darüber ist man uneins. Konsens herrscht darüber, das Wachstum des Tourismus zu bremsen und dessen ökologischen Fußabdruck zu senken. Die Besucher sollten darum lieber mehrere Tage als nur einige Stunden bleiben.

Das Dilemma Svalbards zeigt, was andere Gebiete noch erwartet. Longyearbyen sei relativ gut gerüstet, sagt die Forscherin Olsen. In kaum bevölkerten Gegenden in Grönland oder Russland sehe das anders aus. Auch dorthin wird es in den nächsten Jahren eine starke Zunahme von Kreuzfahrten geben.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“