Gedenkmesse für Prinzessin Alix

Zu Ehren der jüngsten Schwester von Großherzog Jean, die vor rund drei Wochen verstarb, fanden sich zahlreiche Luxemburger am Dienstagabend in der Kirche Saint Michel am Fischmarkt ein.

(LW) - Am Dienstagabend versammelten sich neben der großherzoglichen Familie auch zahlreiche Bürger des Großherzogtums in der Kirche Saint Michel in Luxemburg-Stadt, um Prinzessin Alix von Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen Gedenkgottesdientes die letzte Ehre zu erweisen. Die jüngste Schwester von Großherzog Jean verstarb am 11. Februar im Alter von 89 Jahren im Château de Belœil, nordwestlich von Mons in Belgien.



Erzbischof Jean-Claude Hollerich empfängt Großherzog Henri an der Kirchenpforte. Foto: Lex Kleren

Prinzessin Alix erblickte am 24. August 1929 auf Schloss Berg das Licht der Welt. Im Jahr 1950 heiratete die jüngste Tochter von Großherzogin Charlotte und Prinz Félix den belgischen Adeligen Antoine de Ligne. Die Rosenliebhaberin galt als fürsorgliche Mutter, Großmutter und Urgroßmutter.

Während des Gedenkgottesdienstes. Foto: Lex Kleren