Großherzogin Maria Teresa

Gedenkgottesdienst für Prinz Philip - mit Gast aus Luxemburg

(dpa) - An Hunderten Gästen und Fernsehkameras vorbei, betritt die Queen am Dienstag die berühmte Westminster Abbey in London. Besonders ist dabei nicht nur der Auftritt der inzwischen gebrechlichen 95-Jährigen - deutlich mehr Beachtung findet an diesem Tag die Wahl ihres Begleiters. An ihrer Seite steht ausgerechnet der wegen Missbrauchsvorwürfen in Verruf geratene Sohn Andrew. Von ihm lässt sich Elizabeth an ihren Platz geleiten.

In dem zentralen Gotteshaus der britischen Monarchie kamen am Dienstag die britischen Royals, Vertreter des europäischen Hochadels und viele andere Gäste zusammen, um dem am 9. April 2021 gestorbenen Prinz Philip die letzte Ehre zu erweisen. Auch die Frau des Großherzogs Maria Teresa nahm an der Zeremonie teil. Die Beerdigung des Prinzgemahls hatte damals wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis stattgefunden.

Queen wie gewohnt entschlossen

Die Queen wirkte gebückt und bewegte sich nur langsam, strahlte während des Gottesdienstes aber die gewohnte Entschlossenheit aus. Unter den mächtigen gotischen Bögen der Westminsterabtei wirkte sie in ihrem grünen Mantel und Hut mit schwarzer Blume noch etwas kleiner als sonst. Einer der Gänsehautmomente war, als Hunderte Gäste in der Kirche das Lied „God Save the Queen“ anstimmten - es wirkte, als wollten sie die seit bereits 70 Jahren herrschende Monarchin mittels göttlicher Hilfe von dem inzwischen nicht mehr zu übersehenden Schwinden ihrer Kräfte bewahren.

Die 95-Jährige hatte sich wegen ihres Gesundheitszustandes erst am Dienstagmorgen - wenige Stunden vor dem Gedenkgottesdienst - zur Teilnahme entschlossen, wie der Palast mitteilte. Sie lebt inzwischen dauerhaft auf Schloss Windsor nahe der Hauptstadt und scheute die rund 40 Kilometer weite Fahrt nach London zuletzt. Bis wenige Stunden vor Beginn des Gottesdienstes hatten die Briten gebangt, ob sie den Strapazen noch gewachsen sein würde.

In der Westminster Abbey hatte Philip seine Elizabeth im Jahr 1947 geheiratet. Dort fand sechs Jahre später auch ihre Krönung statt. Philip habe sein Leben der Aufgabe gewidmet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sagte David Connor, der Dekan von Windsor, in seiner Ansprache zum Gedenken an den Duke of Edinburgh.