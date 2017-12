von Dominik Straub (Rom)

Gastro- und Hotelführer für Rom-Touristen gibt es zuhauf – zu erwähnen wäre etwa der „Guide Michelin“ für das gehobene Publikum oder auch die beiden Klassiker für die Rucksacktouristen, der „Lonely Planet“ und der „Guide du Routard“. Daneben hat die Ewige Stadt aber auch noch einen ganz speziellen Führer zu bieten – einen für Menschen, die gar kein Geld haben und die trotzdem essen und irgendwo übernachten müssen: Bettler, Obdachlose und Migranten.

Kostenlos essen und schlafen

Für sie gibt die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio jedes Jahr den Führer „Roma Dove“ („Rom Wo“) heraus, in welchem die Gratisspeisesäle und Mittagstische aufgelistet sind, in denen Pfarreien, die Caritas, Hilfsorganisationen, die Gemeinde Rom oder auch der Vatikan den Bedürftigen eine warme Gratismahlzeit anbieten. Daneben finden sich die Adressen der Schlafsäle und Unterkünfte, wo die Obdachlosen schlafen können. Weiter sind in dem Führer Gratisduschen und Gratiswaschgelegenheiten verzeichnet, darunter diejenigen, die Papst Franziskus in unmittelbarer Nähe des Petersplatzes hat einrichten lassen. Und schließlich enthält „Roma Dove“ auch zahlreiche nützliche Adressen und Tipps für den Umgang mit Behörden.

„In Rom leben 7 000 bis 7 500 Menschen auf der Straße – nur etwa 4 000 kommen in den Schlafsälen der karitativen Organisationen und der Stadt unter“, betont Carlo Santoro von Sant'Egidio. Dass so viele Obdachlose bei den gegenwärtigen niedrigen Temperaturen im Freien übernachten müssten, sei aus christlicher Sicht inakzeptabel.

Auch Sant'Egidio stellt Schlafplätze zur Verfügung – und hat im November mit der Erlaubnis von Papst Franziskus die päpstliche Basilika San Callisto während der Nacht für weitere 40 Obdachlose geöffnet. Vor allem aber führt die Laiengemeinschaft im Stadtteil Trastevere eine große Mensa für Arme und Obdachlose. In zwei Speisesälen werden dreimal die Woche jeweils bis zu 900 Personen verpflegt. „Für einen Betrieb während der ganzen Woche reicht unser Geld leider nicht.“

In der Mensa von Sant'Egidio wird das Essen am Tisch serviert. „Zu uns kommen Menschen, die sich niemals ein Essen im Restaurant leisten könnten – oder wegen ihrer Kleidung schon gar nicht hereingelassen würden. Auch das ist ein Element, das sie vom Rest der Gesellschaft ausschließt“, betont Santoro. Durch den Tischservice wolle Sant'Egidio den Obdachlosen zeigen, dass sie trotz ihrer Armut gleichwertige Menschen mit der gleichen Würde seien. „Das ist uns wichtig und das hat auch Papst Franziskus gesagt, als er in unserer Mensa zu Gast war: Helfer sollen nicht auf Bedürftige herabblicken, sondern sie sollen mit ihnen eine Gemeinschaft bilden.“

Die „Uno von Trastevere“

Die Laiengemeinschaft Sant'Egidio wurde 1968 von Schülern und Studenten rund um Andrea Riccardi in Rom gegründet; benannt ist sie nach ihrem Hauptsitz in einem ehemaligen Kloster an der Piazza Sant'Egidio im Römer Trastevere-Viertel. Die Gemeinschaft hatte sich von Anfang an der Bedürftigen in der Ewigen Stadt angenommen; seit vielen Jahren engagiert sie sich auch in der Flüchtlingsbetreuung.



Wegen ihres Friedenseinsatzes und ihrer Vermittlung im Mosambik-Konflikt im Jahr 1992 wird Sant'Egidio auch die „Uno von Trastevere“ genannt. Weltweit zählt Sant'Egidio rund 50 000 Mitglieder.