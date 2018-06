Auf Schloss Berg stand am Donnerstagabend die Fortsetzung der Gartenparty mit der großherzoglichen Familie an.

Panorama 28

Gartenparty, die zweite

Nicole WERKMEISTER Auf Schloss Berg stand am Donnerstagabend die Fortsetzung der Gartenparty mit der großherzoglichen Familie an.

Der britische Hof begründete die Tradition der „Garden Parties“ als Gelegenheit zum Austausch in ungezwungener Atmosphäre schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch in Luxemburg folgt man diesem Vorbild. Nach der ersten Veranstaltung am Dienstag konnten nun auch am Donnerstag ausgewählte Gäste mit Großherzog Henri und seiner Familie plaudern.



28 Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum