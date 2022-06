Nach einer coronabedingten Pause hat das großherzogliche Paar wieder zur beliebten „Garden Party“ in Comar-Berg eingeladen.

Panorama 33

Die Tradition ist zurück

Gartenparty auf Schloss Berg

Nach einer coronabedingten Pause hat das großherzogliche Paar wieder zur beliebten „Garden Party“ in Comar-Berg eingeladen.

(Sch) - Was das Wetter angeht, so könnte man sagen: Glück gehabt! Nach einem eher kühlen und regnerischen Montag konnten sich pünktlich zur Gartenparty auf Schloss Berg ein paar Sonnenstrahlen durchsetzen. Am Dienstagabend hatte das großherzogliche Paar nach einer coronabedingten Pause erneut zu seiner traditionellen „Garden Party“ geladen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 fOTO: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. fOTO: Chris Karaba Lokales, Garden Party au Château de Berg mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba fOTO: Chris Karaba fOTO: Chris Karaba fOTO: Chris Karaba fOTO: Chris Karaba Lokales, Garden Party au Château de Berg mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba

Mit dabei waren auch Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, ebenso wie Prinz Félix. Traditionell treffen die Mitglieder der großherzoglichen Familie bei diesem Anlass Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, um sich mit ihnen in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

Und eine Pause ist nicht in Sicht, der Termin für die nächste „Garden Party“ steht bereits: Sie soll am kommenden Donnerstag stattfinden.

Klicken Sie sich hier durch alle Fotos des Abends:

26 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.