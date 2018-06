Gepflegtes Treffen im Grünen zum Plausch mit der großherzoglichen Familie.

Panorama 35

Gartenparty auf Schloss Berg

Nicole WERKMEISTER Gepflegtes Treffen im Grünen zum Plausch mit der großherzoglichen Familie.

Der britische Hof begründete die Tradition der „Garden Parties“ als Gelegenheit zum Austausch in ungezwungener Atmosphäre schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch in Luxemburg folgt man diesem Vorbild. So können sich einige erlesene Gäste in dieser Woche auf ein Get-together mit der großherzoglichen Familie im Freien freuen. Gestern fand die erste von zwei Veranstaltungen auf Schloss Berg statt, bei der neben Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa auch Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie zugegen waren. Ein zweiter Termin ist für morgen geplant.



35 Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum