Am Wochenende können Besucher in der Schungfabrik die Trends des Jahres ausprobieren und traditionelle Spiele neu entdecken.

Panorama 7

Game on: Großes Spieleevent in Tetingen

Sarah SCHÖTT Am Wochenende können Besucher in der Schungfabrik die Trends des Jahres ausprobieren und traditionelle Spiele neu entdecken.

Dieses Wochenende ist spielen angesagt. Die beiden Brettspieleclubs Spillfabrik und Social Gaming Luxembourg sowie der Videospieleclub Videogames.lu laden zum Festival "Game On - Lëtzebuerg spillt!". Besucher können nicht nur neue Trends der Branche kennenlernen und ausprobieren, sondern auch althergebrachte Klassiker wie etwa Schach wiederentdecken. Turniere, Workshops oder Präsentationen gehören ebenso zum Programm wie ein großer Brettspieleflohmarkt.

Beim Brettspieleflohmarkt ist für jeden etwas dabei. Foto: Lex Kleren

Workshops gibt es unter anderem zu Themen wie Videospielprogrammierung oder in Form einer Malwerkstatt für Spielfigur-Miniaturen. Außerdem können die nominierten Spiele und die Gewinner des "Bistrospill 2019" ausprobiert werden.

Puzzles, große Holzspiele, Darts und ein Escaperoom gehören ebenso zum Programm wie Autoren, die ihre Spiele-Prototypen präsentieren.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Auch eine Spielfigur-Miniaturen-Malwerkstatt steht auf dem Programm. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch eine Spielfigur-Miniaturen-Malwerkstatt steht auf dem Programm. Foto: Lex Kleren Auch eine Spielfigur-Miniaturen-Malwerkstatt steht auf dem Programm. Foto: Lex Kleren Auch eine Spielfigur-Miniaturen-Malwerkstatt steht auf dem Programm. Foto: Lex Kleren Auch eine Spielfigur-Miniaturen-Malwerkstatt steht auf dem Programm. Foto: Lex Kleren Ob Jung oder Alt,für jeden ist ein passendes Spiel mit dabei - egal ob traditionell als Brettspiel oder digital. Foto: Lex Kleren Ob Jung oder Alt,für jeden ist ein passendes Spiel mit dabei - egal ob traditionell als Brettspiel oder digital. Foto: Lex Kleren Ob Jung oder Alt,für jeden ist ein passendes Spiel mit dabei - egal ob traditionell als Brettspiel oder digital. Foto: Lex Kleren

Natürlich können die Besucher die vorgestellten und selbst getesteten Spiele auch bei einem der anwesenden Händler erwerben.

Von Kropemann und Päiperleksgaart - ein Spieletest Die Lifestyle-Redaktion hat für Sie das Gesellschaftsspiel „Kenns du Lëtzebuerg? Junior Editioun“ unter die Lupe genommen.

"Game On - Lëtzebuerg spillt!" findet am Samstag bis Mitternacht und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Austragungsort ist die Schungfabrik in Tetingen.