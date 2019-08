Für Naturromantiker (k)ein Geheimtipp

Im zweiten Teil der Serie "Stippvisite in der Großregion" geht es um Geheimtipps in puncto Romantik und Entspannung.

Schöne Flussläufe und -täler hat Luxemburg zu bieten. Die längsten beginnen jenseits der Landesgrenze – beispielsweise die Our. In puncto Romantik und Entspannung geradezu ein Geheimtipp. Und zwar auf einer Gesamtlänge von exakt 96,1 Kilometern. Fahren wir also hin. Rendez-vous in Dasburg-Pont.

Text: Henri Leyder / Fotos: Henri Leyder/Shutterstock Um nach Dasburg-Pont zu gelangen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an, und zwar über Vianden, Stolzemburg, Untereisenbach und Rodershausen, immer den Grenzfluss entlang bis an unser erstes Ziel, eine fast schon verträumte Strecke ...