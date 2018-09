„In guten und in schlechten Zeiten“, heißt es im Eheversprechen, das sich Brautleute am Tag ihrer Heirat geben. Christiane Felten und Roby Noël aus Lamadelaine haben beide Seiten in ihrer 40-jährigen Ehe erlebt.

Für immer füreinander

Von Kerstin Smirr Auf 40 Ehejahre blicken Christiane Felten und Roby Noël aus Lamadelaine zurück. Am vergangenen Wochenende feierte das Paar mit seiner Familie bei einem Essen im Restaurant seine Rubinhochzeit. In Erinnerung an diesen besonderen Tag bestellte die Jubilarin die gleichen Speisen, die schon damals serviert wurden: ein Consommé royal, Seezunge und Chateaubriand. Mit Freude erinnert sich die 59-Jährige an jenen windigen Tag im August 1978, an dem sie und ihr Mann in der Kirche von Petingen „Ja“ zueinander sagten ...

