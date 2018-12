Was als Schulaufgabe beginnt, entwickelt sich zum Projekt für den guten Zweck: Die 14 Jahre alte Naïla aus Dippach konzipiert ein Kochbuch, dessen Erlös der Kinderkrebshilfe zugutekommt.

Für Gaumen und Herz

Was als Schulaufgabe beginnt, entwickelt sich zum Projekt für den guten Zweck: Die 14 Jahre alte Naïla aus Dippach konzipiert ein Kochbuch, dessen Erlös der Kinderkrebshilfe zugutekommt.

von Birgit Pfaus-Ravida

Bei Familie Aguezlane-Wiget ist er sehr beliebt: der „Schokozopf für Überraschungsgäste“. Den bereitet die 14-jährige Schülerin Naïla auch gerne zu, wenn Besuch kommt. Einfach eine dicke Tafel Schokolade in rechteckigen Blätterteig einwickeln, der zuvor mehrfach seitlich eingeschnitten wurde. Das Ganze mit verquirltem Eigelb bestreichen und eine Mischung gehackter Nüsse auf den so entstandenen Zopf streuen. Fertig ist die süße Leckerei, die auch Bruder Joe, Mama Danielle und Papa Farid sehr schätzen. Nach 20 Minuten im Ofen bei 200 Grad Celsius ist der Zopf bereit zum Verzehren.

Das ist eines von 27 Rezepten in „Naïla’s Kochbuch für Kinder“, das die Schülerin bereits vor zwei Jahren mit Hilfe ihrer Mutter zusammengestellt hat und das Schritt für Schritt mithilfe von Fotos und kurzen Texten die Zubereitung der Speisen erklärt. Diese Zusammenstellung machte Naïla damals für eine Projektarbeit, ein „Travail personnel“ im Merscher Lycée Ermesinde. Die Rezepte sind bunt gemischt, aber nach kleinen Snacks, Vorspeisen, Suppen, Nachspeisen, Desserts geordnet, und haben ganz verschiedene Ursprünge. In Naïlas Kochbuch finden sich Lieblingsessen aus der eigenen Familie wie die original Lëtzebuerger Kniddelen oder „Fajitas ole“, Klassisches von der eigenen Oma wie der Waffelteig, aber auch neue und witzige Gerichte wie der Spinnen-Burger, zu dem sich Naïla im Internet inspirieren ließ: ein mit Salatblättern, Tomaten, Gurken und Paprikastreifen verzierter Hamburger, der einer Spinne ähnelt. Ein Spinnen-Fan sei sie nicht, gibt Naïla amüsiert zu, aber der Burger habe ihr gefallen. „Ich habe immer schon gerne gekocht!“, sagt sie, während sie durch die Ofentür nach dem Schokozopf sieht.

Von 40 auf 200

Schnell sei ihr klar gewesen, dass das Kochbuch zu schade war, um nur als Projektarbeit in der Schule abgegeben zu werden. So kam Naïla auf die Idee, es zugunsten der Fondatioun Kriibskrank Kanner zu verkaufen. „Solange es uns gut geht, will ich anderen helfen“, betont sie.



Naïla bereitet den Schokozopf aus ihrem Kochbuch zu. Foto: Guy Jallay

Und so wurde entschieden, dass es als Fotobuch produziert und herausgegeben werden sollte. „Wir hatten erst an eine Spiralbindung gedacht, aber das war wirklich fast so teuer wie ein Fotobuch. Und als ich den Betreiber einer online-Fotoplattform persönlich anschrieb und er uns tatsächlich einen guten Rabatt gewährte, bestellte ich gleich 40 Stück“, erzählt Mama Danielle. Der Preis für das hochwertige Fotobuch lag bei 35 Euro. Davon gingen nach Abzug der Produktionskosten je sieben Euro an die Kinderkrebsstiftung.

Das Kochbuch wurde zum Erfolg. Viele Freunde, Bekannte und Kollegen der Eltern kauften die bunten Bücher, sodass nochmals 165 nachbestellt wurden. Auch befreundete Eltern von jungen Studenten kauften das Buch, denn die Rezepte sind ideal, um frustfrei ins Kochen ohne Vorkenntnisse einzusteigen. „Sogar die Gemeinde Dippach hat welche genommen. Die Bürgermeisterin schenkt jedem Brautpaar ein Exemplar – genauer gesagt dem Bräutigam, damit er gleich sieht, dass Männer ebenso kochen können und sollen wie Frauen“, sagt Mutter Danielle lachend – so, wie das auch in Naïlas Familie der Fall ist.

Wenn die Nachfrage weiter anhält, lassen die Aguezlane-Wigets weitere Exemplare von „Naïla’s Kochbuch für Kinder“ drucken. „Hendrik Hamacher von der Druckerei hat uns bisher super unterstützt. Er hat mir sogar gesagt, dass er den Spinnen-Burger mit seinem Sohn zubereitet hat“, erzählt Danielle Wiget. Sie und ihre Tochter werden bestimmt auch weiterhin viel Spaß beim Kochen haben. Köchin möchte diese aber nicht werden – sondern Grundschullehrerin. Aber auch dann wird sie sicherlich den Kindern ihre Liebe zum guten Essen und Kochen vermitteln können.



Wer Naïlas Kochbuch kaufen möchte, kann per E-Mail an dwiget@pt.lu Kontakt aufnehmen. Spenden für die Fondatioun Kriibskrank Kanner an: IBAN: LU17 0028 1408 4840 0000 // BIC: BILLLULL // www.fondatioun.lu