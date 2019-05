Frühling ist, wenn Moskau stinkt

In der Stadt riecht es wie in der Farbenabteilung eines Baumarkts, denn Moskau hat jedes Jahr im Frühling ein besonderes Ritual.

von Inna Hartwich (Moskau)

Der Frühling in Russland beginnt, wenn statt den Schneeräumfahrzeugen auf den Straßen die sogenannten Sprinkler auftauchen: Laster, an deren Stoßstangen Wasserdüsen angebracht sind. In Kolonnen fahren die meist orangefarbenen Riesen durch die Städte und sprühen alles weg, was sich ihnen in den Weg stellt. Selbst der Regen hält sie zuweilen nicht davon ab, die Straßen von Dreck und Staub zu befreien.

Der Frühling in Russland beginnt auch dann, wenn in den Heimwerkermärkten die Pinsel rar werden ...