Filme, Feiern und Frauen: In „Ein ewiger Augenblick“ lässt Fritz Wepper sein Leben und seine außergewöhnliche Karriere Revue passieren.

Panorama 3 Min.

Fritz Weppers Autobiografie

Fleischbällchen in Taiwan

Filme, Feiern und Frauen: In „Ein ewiger Augenblick“ lässt Fritz Wepper sein Leben und seine außergewöhnliche Karriere Revue passieren.

Von Cornelia Wystrichowski

Er zog mit König Carl Gustaf von Schweden durch die Discos, war Dauergast in den Boulevard-Schlagzeilen und wurde sogar in Taiwan von Köchinnen in einer Straßenküche erkannt: „Harry? Harry!“ riefen sie ihm begeistert zu und spendierten ihm eine Portion Fleischbällchen. Die Rolle als Assistent Harry Klein in der Kultserie „Derrick“ machte Fritz Wepper zum Star – am 17. August wird der Schauspieler 80 Jahre alt. Bereits jetzt erscheint seine Autobiografie „Ein ewiger Augenblick“. Er wolle in dem Buch endlich einmal „vom echten Fritz“ erzählen, schreibt er zu Beginn – die Medien hätten all die Jahre ein falsches Bild vermittelt.

Dieser Groll auf die Presse zieht sich als roter Faden durch Weppers Memoiren. Unter anderem beschreibt er, wie schockiert er war, als nach einer Herz-Operation eine große Tageszeitung ein Foto druckte, das ihn auf dem OP-Tisch zeigte – ein Arzt hatte es der Redaktion zugespielt. Als Wepper 2009 eine außereheliche Beziehung mit der 33 Jahre jüngeren Regisseurin Susanne Kellermann begann, hätten Paparazzi regelrecht Jagd auf das Paar gemacht.

Fritz Wepper: „Ein ewiger Augenblick – Die Autobiographie“, Heyne Verlag, 304 Seiten, ISBN: 978-3453218192, € 20.

Hunde, die geliebte Familie und Esoterik

Ansonsten dreht sich die Autobiografie um Weppers große Lebensthemen, unter anderem seine Liebe zu Hunden, vor allem aber die Familie. Fritz und sein drei Jahre jüngerer Bruder Elmar, der ebenfalls Schauspieler ist, wuchsen ohne ihren Vater auf, der im Zweiten Weltkrieg nicht von der Front zurückkehrte. Die bohrende Frage nach dem Schicksal seines Vaters quälte Fritz fast ein Leben lang, er suchte deshalb sogar eine Wahrsagerin auf.

Was zu einem anderen Lebensthema des TV-Stars führt, der Esoterik: Seit 1978 meditiert Wepper – die Begegnung mit einem Zen-Meister habe sein Leben verändert, sagt der Schauspieler, der im Frühjahr nach einer Tumor-Operation wochenlang um sein Leben kämpfte. „Ich habe keine Angst vor dem Tod“, schreibt er in dem Buch, nach seinem Ableben will er in seinem Kimono im Münchner Familiengrab beerdigt werden.

„Ein Garant für viel Lebensfreude“ Es ist ein Sommer wie der Herbst, doch trotz Gegenwind, Regen und Reifenpannen genießt Außenminister Jean Asselborn seine Radvakanz 2021.

Ein zentraler Punkt ist natürlich Weppers außergewöhnliche Karriere. Er beschreibt, wie er an der Schule einem Agenten auffiel, wie er für den Kinofilm „Die Brücke“ von Regisseur Bernhard Wicki dazu gebracht wurde, echte Tränen zu weinen, und über seinen Durchbruch mit der Ermittlerrolle in der ZDF-Serie „Der Kommissar“: Pro Folge trudelten bis zu 700 Fanbriefe ein.

Es geht auch um den Erfolg des Hollywood-Films „Cabaret“, in dem er an der Seite von Liza Minnelli mitspielte, um den gescheiterten Versuch, danach in der Traumfabrik Fuß zu fassen, und um das plötzliche schmerzhafte Ende der 19 Jahre laufenden Erfolgsserie „Um Himmels Willen“ Anfang dieses Jahres. Über „Derrick“ und den legendären Satz „Harry, hol schon mal den Wagen“ schreibt Wepper: Es sei „das Serienzitat, das mich am meisten nervt“, denn es reduziere seine künstlerische Leistung und sei nie so gesagt worden.

Mutters Kartoffelsalat und ein wildes Partyleben

Sehr warmherzig erinnert sich Wepper an seine Mutter, die alle Veröffentlichungen über ihn in Aktenordnern sammelte – ihr lauwarmer Kartoffelsalat sei unerreicht. Ob sie auch wusste, dass ihr Ältester es früher ziemlich krachen ließ? Wepper outet sich in dem Buch als einst exzessiver Partygänger, Pferdesportler und Schürzenjäger, er schreibt von Schampus in Monaco und FKK auf Sylt.

Der Bayerische Rundfunk strahlt am 16. August um 22 Uhr die Dokumentation „Mein Fritz – ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper“ von seiner Frau Susanne Kellermann aus. Foto: BR/Susanne Kellermann

Er deutet eine Liaison mit Iris Berben an und beschreibt, wie er seine spätere Ehefrau Angela von Morgen kennenlernte. Damals habe er lernen müssen, wie man sich in Adelskreisen benimmt: Wie man das Besteck hält, habe er aber schon vorher gewusst: „Man sollte immer so schneiden, als ob man dabei zwei Bücher unter den Achseln festhalten wollte.“

Helene Fischer stellt neuen Song vor Helene Fischer ist wieder da - mit einem Comeback-Duett. Der Song feiert Premiere an einem prominenten Sendeplatz.

Das Buch steckt voller Stolz auf das Erreichte und hat viele kleine Anekdoten parat. Etwa die, dass der traditionsbewusste Jäger und Angler Wepper die Hochzeit mit seiner Angela, die er „Schnürchen“ nannte, 1979 in einer kalifornischen Rollschuh-Disco feierte. Nach ihrem Tod 2019 heiratete er Susanne Kellermann, mit der er eine heute neunjährige Tochter hat. Außerdem verrät Wepper, dass seine Familie früher Weber hieß: Ein Vorfahr erwirkte vor rund 200 Jahren die Umbenennung in Wepper, um keinen Allerweltsnamen zu haben.



In dem Buch lässt Wepper auch Verwandte und Freunde wie den Schönheitschirurgen Werner Mang oder seine Tochter Sophie, mit der er die Krimireihe „Mord in bester Gesellschaft“ drehte, zu Wort kommen. Die sind natürlich voll des Lobes und kritisieren den Star höchstens zwischen den Zeilen. Bruder Elmar etwa gesteht, dass er manchmal gedacht habe: „Es kann nicht sein, dass ich so einen Bruder habe!“ Und Weppers Freund, der Schauspieler Bernd Herzsprung, schreibt vielsagend: „Auf Genuss zu verzichten ist nicht Teil seiner DNA.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.