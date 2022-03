Ronja Maltzahns Dreadlock-Frisur sei „eine Form der kulturellen Aneignung“. Maltzahn könne auftreten, wenn sie sich die Haare schneidet.

Hannover

Fridays for Future lädt Musikerin wegen ihrer Frisur aus

Tom RÜDELL Ronja Maltzahns Dreadlock-Frisur sei „eine Form der kulturellen Aneignung“. Maltzahn könne auftreten, wenn sie sich die Haare schneidet.

(mit dpa) - Die deutsche Musikerin Ronja Maltzahn ist von ihrem geplanten Auftritt bei einer Demonstration der Klimaaktivisten Fridays for Future am Freitag in Hannover wieder ausgeladen worden. Maltzahn selbst hatte den Schriftverkehr dazu auf ihrer Social-Media-Präsenz öffentlich gemacht.

Die Veranstalter der Demo hatten die Absage damit begründet, dass Maltzahn Dreadlocks trägt, obwohl sie weiß ist. Das Tragen von Rastalocken als Symbol der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA sei schwarzen Menschen vorbehalten. Konkret: „Wenn eine weiße Person also Dreadlocks trägt, dann handelt es sich um kulturelle Aneignung, da wir als weiße Menschen uns aufgrund unserer Privilegien nicht mit der Geschichte oder dem kollektiven Trauma der Unterdrückung auseinandersetzen müssen.“ Damit nicht genug: Sollte Maltzahn sich bis Freitag die Haare schneiden, könne sie trotzdem auftreten, so die Veranstalter in der Chatnachricht an die Musikerin.

Nachdem Maltzahn den Chat veröffentlicht hatte, meldeten sich die Verantwortlichen von Fridays for Future Hannover nochmals mit einer Erklärung zu Wort, in der sie sich unter anderem bei der Musikerin entschuldigten. Der Vorschlag, sich die Haare abzuschneiden, sei ein Eingriff in die Privatsphäre der Künstlerin gewesen, der nicht hätte passieren dürfen. An der grundsätzlichen Aussage, die mit der Absage einhergeht, halte man aber fest, so die Aktivisten.

Maltzahn wiederum bemüht sich, die Wogen zu glätten: Sie will weiter mit der Klimaschutzbewegung in Kontakt bleiben. „Ich möchte dieses Thema in keinster Weise ausarten lassen in eine Art Shitstorm oder in irgendeine Art von Schlechtmachung dieser Organisation, in irgendeine Form von Streit“, sagte die 28-Jährige in einem am Mittwochabend veröffentlichten Instagram-Video.

