Im Jahre 1994 ist der Franzose Alain Robert zum ersten Mal ein Hochhaus hochgeklettert. Seitdem hat er sich ein beachtliches Repertoire aufgebaut.

Freikletterer erklimmt 185 Meter hohes Bürogebäude in Paris

Im Jahre 1994 ist der Franzose Alain Robert zum ersten Mal ein Hochhaus hochgeklettert. Seitdem hat er sich ein beachtliches Repertoire aufgebaut.

(AFP/SC) - Der "französiche Spiderman", wie der 56-Jährige gemeinhin genannt wird, hat es mal wieder getan. Am Montag hat der französische Freikletterer das 185 Meter und 37 Etagen hohe Gebäude der Energiegesellschaft Engie in Paris erklommen - ganz ohne Sicherungsgerät oder sonstige Hilfsmittel.

Die Bergsteiger-Saison hat begonnen: Stau am Mount Everest Die Bergsteiger-Saison am höchsten Berg der Welt hat begonnen. Experten befürchten wegen der Rekord-Zahl von Kletter-Genehmigungen in diesem Jahr mehr Unfälle und Tote, berichtet LW-Korresponentin Agnes Tadler.

Es ist bereits der zweite Versuch von Robert, das Engie-Gebäude hoch zu klettern. Beim ersten Mal wurde er schon nach wenigen Metern von Sicherheitsleuten am weiterklettern gehindert und musste sich stattdessen ein Ausweichgebäude aussuchen. Heute, etwa ein Jahr nach seinem ersten Versuch, hat Robert es dann doch geschafft: Nach nur 45 Minuten ist der berühmt-berüchtigte Freikletterer auf dem Dach des Hochhauses angekommen.



Hello @frenchspiderman. Toujours un plaisir de voir Alain Robert en plein exercice de #FreeSolo à la Défense ;) #Escalade #AlainRobert pic.twitter.com/tRCQ0MbTlc — Aubin Jullian (@aubinjullian) March 25, 2019

Die Klettertour hat Alain Robert allerdings nicht nur aus Jux und Tollerei unternommen. Mit seiner Aktion am 25. März wollte der Franzose Spenden für die Sanierung der berühmten Notre-Dame Kathedrale in Paris sammeln. Der Getränkehersteller Lamb & Watt sponserte die Aktion: "Dieses Juwel der Gotik, das in der ganzen Welt bekannt ist, braucht dringend eine Finanzspritze über 150 Millionen Euro damit die nötigen Arbeiten ausgeführt werden können".



André Finot, Kommunikationsdirektor der Pariser Notre-Dame Kathedrale, äußerte sich ebenfalls zu der Aktion: "Alain Robert hat uns nicht kontaktiert. Wir haben ihn um nichts gebeten, aber das Rampenlicht könnte uns helfen".



Alain Robert Aka le "Spiderman Français" en train de grimper la tour ENGIE avec un #GiletJaune pic.twitter.com/ukizo7r7jC — MoMoZeRo ⭐⭐ (@MoMoZeR0) March 25, 2019

Nach einer Dreiviertelstunde war der Spuk vorbei und die Gruppe von rund 30 Schaulustigen, die sich am Boden versammelt hatten, verlief sich bald wieder.



Alain Robert ist schon lange einer der größten Namen in dieser Extremsportart. Seit 1994 erklimmt der Franzose regelmäßig ohne Hilfsmittel - und ohne Erlaubnis - Hochhäuser. Erst Ende Januar war Robert in den Philippinen festgenommen worden, nachdem der den 47-stöckigen GT Tower in Makati, eines der höchsten Gebäude der Erde, hochgeklettert war.

In schwindelerregender Höhe fühlt sich Alain Robert am wohlsten. Foto: BERTRAND GUAY / AFP