von Julia Maria Zimmermann

Die Rallye „Aïcha des Gazelles du Maroc“ findet seit 1990 statt. Die Teilnehmenden sind ausschließlich Frauen zwischen 18 und 71 Jahren, die in Zweierteams samt Fahrzeug – Jeep, Squad, Lastwagen oder Elektroauto – antreten. Das Ziel der Rallye ist im Unterschied zu anderen Formaten nicht, den Parcours möglichst schnell zu absolvieren. Im Gegenteil: Organisation und Planung sind hier wichtig, um die jeweils kürzeste Strecke des Parcours zu ermitteln. Es gewinnt das Team, welches die wenigsten Kilometer benötigt, um die Stationen der Rallye abzufahren. Eigentlich aber geht es nicht ums Gewinnen. Egal ob Erste oder Letzte – jede nimmt das Gleiche mit nach Hause: ein Foto, eine Trophäe und die unvergessliche Erfahrung, die eigenen Grenzen überwunden zu haben.

Respekt, Toleranz und Engagement

Die der Rallye zugrunde liegenden Werte des respektvollen Umgangs mit Natur und Menschen und die Herausforderung des Wüstenparcours haben auch Mathilde Thanner und Stéphanie Marseaut gepackt. Die abenteuerlustigen Nachbarinnen aus Eischen beschlossen, in diesem Jahr „Gazellen“ zu werden, wie die Rallyeteilnehmerinnen genannt werden. „Wir haben beide nach einer sportlichen Herausforderung gesucht und gemerkt, dass wir beide immer schon bei dieser Rallye mitmachen wollten“, erzählt Mathilde. „Gleichzeitig ist es uns aber wichtig, dieses Erlebnis mit einem Akt der Solidarität, mit einem sozialen Engagement zu verbinden.“

Begünstigter ihrer Teilnahme ist die Fondatioun Kriibskrank Kanner in Strassen. Die 42-jährige Stéphanie, Leiterin einer Crèche, musste miterleben, wie einer ihrer kleinen Schützlinge an Krebs erkrankte. „Das ging alles sehr schnell und hat uns, Kolleginnen und Kinder, sehr getroffen. Wir sind in Kontakt mit den Eltern geblieben, und die haben uns erzählt, wie sich die Kriibskrank Kanner um sie gekümmert hat und wie groß die Unterstützung war. Das habe ich fantastisch gefunden.“ Der Entschluss war schnell gefasst: Stéphanie und ihre 39-jährige Freundin Mathilde wollen mithilfe privater Sponsoren an der Rallye teilnehmen, um die Stiftung zu unterstützen.

Die Aktivität der beiden Gazellen erstreckt sich mittlerweile weit über die Rallye hinaus: „Team Martha“ ist eine gemeinnützige Organisation, veranstaltet Benefizabende mit Tombola und sammelt Gelder für einen Jackpot zugunsten der Kriibskrank Kanner über leetchi.fr. Eine Aktivität, die ohne die tatkräftige und un eigennützige Unterstützung vieler Menschen nicht möglich wäre: Kollegen und Kolleginnen, ein Dutzend privater Sponsoren, das Autohaus Arnold Kontz, der luxemburgische Künstler Jacques Schneider, der die Verkleidung des Geländewagens übernommen hat, und nicht zuletzt die Familien der beiden Frauen helfen, wo und wie sie können. So auch Stéphanies achtjährige Tochter, die Plakate für die Rallye malt und in der Schule die Werbetrommel rührt.

Zugunsten krebskranker Kinder

Die Fondatioun Kriibskrank Kanner freut sich über dieses Engagement, nicht nur wegen der Spenden. „Es gibt unseren Kindern die Möglichkeit, bei diesem tollen Abenteuer mitzumachen“, sagt Veerle Dierick, die Projektkoordinatorin der Stiftung. „Zum Beispiel haben wir die Eltern, die wir begleiten, gefragt, ob sie damit einverstanden wären, dass die Vornamen ihrer Kinder auf dem Land Rover erscheinen. Es werden also, neben Löwe Poldi, unserem Maskottchen, die Namen einiger unserer Kinder auf dem Auto zu sehen sein: Namen von Kindern, die krank sind, von Kindern, die genesen sind, von Kindern, denen es langsam besser geht, aber auch Namen von Kindern, die verstorben sind.“

Die große Bereitschaft der Kinder und der Eltern rührt die beiden Rallye-Teilnehmerinnen „Wir sind sehr stolz, dass die Eltern dem zugestimmt haben“, bekräftigt Mathilde. Während der Rallye werden die Kinder „ihre Heldinnen“ weiter begleiten: „Wir werden mit ihnen mitfiebern, uns Videos oder die Fernsehausstrahlung von der Rallye anschauen, und so dabei sein“, versichert Veerle Dierick.

Mitte März startet das Abenteuer. Dann wird „Team Martha“ – eine Kombination der Nachnamen – sich in seinem auffällig herausgeputzten Geländewagen auf den Weg nach Marokko machen. Obwohl die Rallye selber nur neun Tage dauert, werden Stéphanie und Mathilde rund drei Wochen unterwegs sein. Nach der mehrtägigen Anreise erfolgen eingehende Sicherheitschecks und Einweisungen. Erst danach geht es richtig los: In der Wüste bauen sie ein Zeltlager auf, zu dem sie allabendlich heimkehren. Handys, Kameras und andere technische Hilfsmittel werden den Teilnehmerinnen abgenommen. Jeden Morgen werden sie sich um fünf Uhr auf den Weg entlang des Parcours machen. „Wir müssen den Weg selbst finden, und wissen nicht, wie lange das dauern wird. Es kann gut sein, dass wir manchmal erst um Mitternacht im Lager sein werden“, erklärt Stéphanie.

Ein besonderes Erlebnis wird sicherlich die Marathonetappe über zwei Tage sein: Dann werden die Gazellen abends nicht ins Lager zurückkehren, sondern in Zelten in der Wüste übernachten. „Wir werden dann Gelegenheit haben, mit den anderen Teilnehmerinnen zu sprechen und unser Essen zu teilen. Jede bringt eine Spezialität oder eine Flasche Wein aus ihrer Region mit. Wir haben schon eine Freundin gebeten, uns ihren tollen Eintopf mitzugeben, damit wir uns dort beliebt machen können“, erzählen Stéphanie und Mathilde lachend.

„Das ist so eine kleine Sache, die die Moral hebt und ein wenig Wärme und Wohlergehen in diese doch sehr harte Woche bringen“, erzählen sie weiter. „Die Wetterbedingungen können schon sehr hart sein, nachts kann es kalt werden, sogar schneien, tagsüber sind es dagegen 28 Grad Celsius.“

Auch Autopannen auf der Strecke müssen einkalkuliert werden. „Da ist es wichtig, solidarisch zu sein und sich gegenseitig aufzubauen.“ Eines wissen die beiden Gazellen im Löwen-Land-Rover aber schon jetzt: „Wir werden nicht als die Menschen zurückkommen, die wir jetzt sind.“

Am Samstag, den 27. Januar, findet im Centre culturel Eischen eine „Soirée des Gazelles“ zugunsten krebskranker Kinder statt. Weitere Informationen unter bit.ly/soireegazelles.