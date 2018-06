Frauen, Fusel, Fußball

Im vergangenen Jahr war die deutsch-russische Moderatorin Palina Rojinski beim Confed Cup für die ARD im Einsatz. Nun wird die 32-Jährige als Außenreporterin bei der WM mit von der Partie sein.

Interview: Olaf Neumann

Palina Rojinski, das Klischee lautet, Frauen schauen Fußball nur, weil die Spieler Trikots tauschen.

Ach, ich finde, die sehen auch in den Trikots gut aus. Für mich müssen sie sie erst gar nicht tauschen. Zur WM in Brasilien waren meine Freundinnen in unserer WhatsApp-Gruppe echt hinter den Spielern her.

Hat Russland eine im Volk verankerte Fußballkultur?

Nicht unbedingt ...