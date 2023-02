Der bekannte Humorist verursachte unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Nun kam es zur Festnahme.

Verkehrsunfall unter Kokaineinfluss

Französischer Komiker Pierre Palmade in Polizeigewahrsam

Der bekannte Humorist verursachte unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Nun kam es zur Festnahme.

(m.m./jt/AFP) – Der französische Komiker Pierre Palmade wurde am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen. Dies teilte der Staatsanwalt von Melun, Jean-Michel Bourlès, der Nachrichtenagentur AFP mit, ohne jedoch den Ort der Festnahme anzugeben.

Palmade hatte am Freitag unter Kokaineinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Unfall in der Region Île-de-France wurden drei Personen schwer verletzt: eine 27-jährige schwangere Frau, die ihr Baby verloren hatte, ein 38-jähriger Mann und ein sechsjähriges Kind.

Informationen der AFP zufolge wurde zudem ein 33-jähriger Marokkaner in Clichy festgenommen. Er steht im Verdacht, einer der beiden Insassen von Pierre Palmades Auto zu sein, die nach dem Unfall geflüchtet waren.

Eine Frau, bei der er wohnte, wurde ebenfalls in ihrem Haus festgenommen, wie eine der Polizeiquellen berichtete. Der in Clichy festgenommene Mann hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet.

Der zweite Insasse des Wagens will indes mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Sein Anwalt rief die Ermittler an und sagte, dass sein Mandant sich stellen werde, so Quellen, die mit dem Fall vertraut sind.



Am Dienstag hatte ein 47-jähriger Mann, der sich als einer der Mitfahrer bezeichnet hatte und in Polizeigewahrsam genommen worden war, zugegeben, gelogen zu haben.

Zwei der drei Opfer noch auf der Intensivstation

Der Unfall von Pierre Palmade ereignete sich am Freitag gegen 19 Uhr auf der D372 auf der Höhe von Villiers-en-Bière im Département Seine-et-Marne. Das Auto des Starkomikers, der unter Kokaineinfluss fuhr, kollidierte mit einem anderen, entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Mittwochmorgen befanden sich zwei der drei Opfer des Autos, das von Pierre Palmade gerammt wurde, noch auf der Intensivstation, wie ihr Anwalt Mourad Battikh gegenüber BFMTV erklärte.