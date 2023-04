Französische Ministerin wegen „Playboy“-Cover in der Kritik

Die französische Politikerin Marlène Schiappa hat sich für das Männermagazin ablichten lassen. Viele Kollegen sind entsetzt, andere wittern ein Ablenkungsmanöver.

(swe) – Ein Foto auf dem Cover des „Playboy“ sorgt für Aufregung in den politischen Kreisen Frankreichs. Denn dort ist kein Model zu sehen, sondern Marlène Schiappa, die beigeordnete Ministerin für Staatsbürgerschaft, die zuvor als Staatssekretärin für Gleichheit zwischen Frauen und Männern zuständig war.



Letzteres scheint Schiappa, die als enge Vertraute von Präsident Emmanuel Macron gilt, nach wie vor ein wichtiges Anliegen zu sein. Der französischen Ausgabe des „Playboy“ gab sie ein Interview zum Thema Frauen- und LGBTQ-Rechte, das auf zwölf Seiten abgedruckt wurde. Auch wenn sich die Politikerin auf den dazugehörigen Fotos weder hüllenlos noch in lasziven Posen präsentiert, sondern in einem weißen Kleid, stößt Schiappas Erscheinen auf dem Cover nicht nur beim politischen Gegner, sondern auch im eigenen Lager auf Kritik.

So habe sich etwa die französische Premierministerin Elisabeth Borne, Schiappas Vorgesetzte, verärgert gezeigt, wie der CNN-Partnersender „BFMTV“ berichtet. Die Fotos seien „nicht angemessen, gerade in diesen Zeiten“, so Borne, die sich in ihrer Aussage auf die noch immer anhaltenden, gewaltsamen Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich bezieht.



Grünen-Politikerin Sandrine Rousseau vermutet im Gespräch mit dem Sender ein Ablenkungsmanöver: „Wir sind mitten in einer sozialen Krise, es gibt Probleme beim Regieren, da sind Leute zwischen Leben und Tod und ich habe den Eindruck, ich bin hier hinter dem Rauch einer Nebelkerze“.

Jean-Luc Mélenchon, ehemaliger Präsidentschaftskandidat, nahm den „Playboy“-Artikel zum Anlass, gegen Präsident Emmanuel Macron auszuteilen, der zuletzt der Kinderzeitung „Pif“ ein Interview gegeben hatte. „In einem Land, in dem sich der Präsident in ‚Pif‘ und seine Ministerin im ‚Playboy‘ äußert, ist das Problem nicht die Opposition. Frankreich gerät aus den Fugen“, twitterte Mélenchon.

Schiappa verteidigte ihren „Playboy“-Auftritt und setzte zum verbalen Gegenschlag an. „Das Recht der Frauen, über ihren Körper zu verfügen, zu verteidigen, ist überall und zu jeder Zeit wichtig“, schrieb sie am Samstag auf Twitter. „In Frankreich sind die Frauen frei. Bei allem Respekt vor den Abtrünnigen und Heuchlern.“



