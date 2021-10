Eine junge Frau aus Französisch-Polynesien spielt zum ersten Mal - und räumt ab. Was sie mit dem Geld machen will, weiß sie auch schon.

Französin gewinnt beim ersten Lottospiel 220 Millionen

Eine junge Frau aus Französisch-Polynesien spielt zum ersten Mal - und räumt ab. Was sie mit dem Geld machen will, weiß sie auch schon.

(dpa) - Mit ihrem allerersten Lottoschein ist eine junge Französin Multimillionärin geworden. Wie La Française des Jeux am Freitag mitteilte, hatte die glückliche Spielerin aus dem französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien vor zwei Wochen den Rekordjackpot der Lotterie Euromillionen von 220 Millionen Euro geknackt. Die junge Frau habe ihren Großvater immer spielen sehen und war überzeugt, eines Tages zu gewinnen. „Ich habe meinem Opa oft gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich einmal spiele, Glück haben werde“, zitierte das Glücksspielunternehmen die Gewinnerin. Sie habe auf den richtigen Moment gewartet und dann eine Eingebung gehabt.

Das Geld wurde der Frau nun auf Tahiti übergeben. Bis dahin hatte sie ihren Lottoschein gut versteckt - unterm Bett und zwischen Kleidungsstücken. „Am Ende hatte ich Angst, zu vergessen, wo ich ihn hingetan habe.“

Endlich Schnee sehen

Mit dem plötzlichen Geldsegen will die Frau aus dem Südpazifik nun in die Ferne. „Ich habe Lust, mit meiner Familie die Welt zu bereisen und den Schnee zu entdecken, den ich noch nie gesehen habe“, sagte sie gegenüber dem Glücksspielkonzern. Auch eine Zweitwohnung auf allen Kontinenten soll es sein, aber sie möchte auch Geld investieren und für wohltätige Zwecke spenden. Ansonsten soll das Geld aber nichts ändern. „Ich werde bescheiden bleiben - und weiterhin barfuß laufen“, sagte die Gewinnerin.