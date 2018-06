In Frankreich mehren sich Angriffe gegen Metzgereien. Die mutmaßlichen Urheber: militante Veganer, die den Konsum von Fleisch nicht tolerieren wollen.

Frankreichs Metzger haben Angst vor militanten Veganern

(dpa) - Frankreichs Metzger schlagen Alarm - sie werden laut dem Branchenverband zunehmend Ziel von militanten Veganern. Geschäfte würden seit einigen Monaten beschmiert. In Nordfrankreich seien Steine in die Fenster einer Metzgerei oder eines Restaurants geflogen, berichtete die Vereinigung der Metzger, Fleischer und Traiteure (CFBCT) in Paris.

L’inquiétude des bouchers-charcutiers face aux récents actes de vandalisme perpétrés par des militants végans

Verbandspräsident Jean-François Guihard schrieb an Innenminister Gérard Collomb: „Die Angriffe, die die Metzgereien, Fleischereien und die gesamte Branche erleiden, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Art von Terrorismus.“

Veganer leben ohne tierische Produkte. Das gilt nicht nur für die Ernährung - viele verzichten beispielsweise auch auf Leder und Wolle.

„In einem ersten Schritt wollen wir ein Treffen mit dem Innenminister. Wir hoffen auf seine Hilfe und die Unterstützung der französischen Regierung, um das Problem zu lösen“, sagte ein Sprecher des Verbands der Deutschen Presse-Agentur. Berichte französischer Medien, wonach der Verband Polizeischutz für Geschäfte fordere, bestätigte er hingegen nicht.