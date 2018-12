Das Publikum kennt ihn als zupackenden Arzt aus der Erfolgsserie „Familie Dr. Kleist“. Jetzt ist Francis Fulton-Smith in einer ungewohnten Rolle zu sehen. Der Schauspieler über seinen Auftritt in „Der Nesthocker“.

Francis Fulton-Smith: Vom Arzt zum Muttersöhnchen

Interview: Martin Weber

In der Komödie „Der Nesthocker“ – am Freitag um 20.15 Uhr in der ARD – verkörpert der 52-jährige Schauspieler das verklemmte Muttersöhnchen Armin, das sich in die Blumenhändlerin Tina (Carin C. Tietze) verliebt. Doch der Romanze steht Tinas erwachsener Sohn Hendrik (Florentin Will) im Weg. Mit allen Mitteln versucht der Nesthocker, den Eindringling Armin zu vertreiben.

Francis Fulton-Smith, im Film „Der Nesthocker“ tragen Sie Seitenscheitel, Brille und Pullunder – sind ein echter Pantoffelheld. Hat es Ihnen Spaß gemacht, ausnahmsweise mal in einer Komödie dem Affen Zucker zu geben?



Ja klar, eine solche Rolle ist natürlich ein Geschenk, eine echte Steilvorlage. Diese Komödie war für mich nach zahlreichen ernsten Rollen eine gute Gelegenheit, die Zuschauer endlich wieder mit etwas ganz Neuem zu überraschen – und ich denke, das ist uns auch gelungen.

Sie konnten also mal eine andere Facette von sich zeigen?

Genau, das war mir ganz wichtig.

Wie haben Sie sich der ungewohnten Rolle des schüchternen Armin angenähert?

Obwohl ich an der Falckenberg-Schule in München mein schauspielerisches Handwerk gelernt habe, habe ich für diese Arbeit auf die von Lee Strasberg in New York entwickelte Methode des Method Acting zurückgegriffen. Das heißt, man versetzt sich in die Figur, indem man einen Lebenslauf für sie entwirft, erinnert sich an Leute von früher, die vielleicht so ähnlich wie die Figur waren, arbeitet viel mit Assoziationen und erarbeitet sich dann gemeinsam mit der Regie und den Kollegen einen solchen Charakter. Man überlegt sich auch, was für ein Tier zum Beispiel die Person sein könnte, die man darstellt.



Und welches Tier ist Armin?

Das verrate ich nicht, denn damit würde ich den Zauber, der diese Figur umgibt, für den Zuschauer zerstören. (lacht)

Sind Sie als Armin verkleidet auch mal unter die Leute gegangen?

Ja, das mache ich bei vielen Rollen so. Wenn ich auf der Straße nicht mehr erkannt werde, bin ich quasi am weitesten von mir selbst entfernt und am dichtesten an der neuen Figur dran. Dann überlasse ich mich ganz der Rolle.

Hat man Sie erkannt?

Nein, oder erst nach mehrmaligem Hinsehen. (lacht) Das Lustigste ist mir in dieser Hinsicht übrigens passiert, als ich am Schauspielhaus Hamburg engagiert war und in meinem ersten Stück eine Doppelrolle gespielt habe – in einer der beiden Rollen so stark verändert, dass mich nicht mal meine Eltern erkannt haben, die im Publikum saßen. Sie meinten nach dem Stück zu mir: ,Warum bist Du denn erst ganz am Schluss aufgetreten?' Und ich habe ihnen erklärt, dass ich in der anderen Rolle von Anfang an auf der Bühne war. (lacht) Sie haben sich das Stück dann am nächsten Abend noch mal angesehen.

Armin hat keine Frau und lebt noch bei seiner Mutter. Weiter weg kann eine Figur von Ihnen kaum sein, oder?

Ich habe dennoch Verständnis für ihn. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Rolle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umgehört und dabei festgestellt, dass gar nicht wenige Männer einen solchen Lebensentwurf haben. Manche von ihnen haben einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst, was ich gar nicht böse meine. Bei anderen ist es auch eine Frage der Bequemlichkeit. Sie finden es einfach gut, wenn die Mutter die Wäsche wäscht. Und dann gibt es noch die, die vielleicht einen persönlichen Verlust erlitten haben und wieder bei den Eltern einziehen – dann ist es ein Geschenk, wenn noch jemand da ist, der einem Kraft gibt.

Wann sind Sie von zu Hause weg?

Ich bin mit zehn Jahren ins Internat gekommen, wo ich auch bis zum Abitur geblieben bin. Nach dem Abitur habe ich dann allerdings noch mal kurz zu Hause gewohnt und bin dann wieder ausgezogen, als ich auf der Schauspielschule war.

Sie mussten für die Rolle ein paar Kilo draufpacken. Wie haben Sie das angestellt?

Wir haben beim Kostüm ein bisschen nachgeholfen, ansonsten habe ich weniger Sport gemacht und ein bisschen mehr gegessen. Zum Glück ist alles wieder runter. (lacht)

Es heißt, Sie kochen sehr gerne.

Das ist richtig. Für die Mannschaft meiner Serie „Familie Dr. Kleist“ habe ich sogar erst kürzlich ein mehrgängiges Menü gezaubert. Kochen macht mir sehr viel Spaß und die Kollegen haben alles aufgegessen. (lacht)

Was gab’s denn?

Als Vorspeise gab es Parmesanschnitzel mit Thymian an getrüffeltem Kartoffelstampf, danach schottischen Wildlachs an Olivennocke auf asiatischem Apfelrettichsalat. Als Hauptgang gab‘s Rehfilet an Schupfnudeln mit Rosenkohl und Feigenkrapfen und als Nachspeise ein weihnachtliches Lebkuchenmousse im Punschsüppchen.

Hört sich nach Haute Cuisine an. Wo haben Sie das gelernt?

Ich bin mit einigen Sterneköchen befreundet, wo ich mir immer wieder mal was abgucken kann. Ich liebe es, meine Familie und meine Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Das meiste habe ich allerdings von meinem Vater gelernt, obwohl er Engländer ist. (lacht)

Sie haben einen britischen und seit Kurzem auch einen deutschen Pass. Was halten Sie denn vom Brexit?

Das ist eine Tragödie. Ich bin Gottseidank von meinen Eltern im europäischen Sinne erzogen worden und halte es in dieser Frage ganz mit dem früheren deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der gesagt hat: „Europa ist unsere einzige Chance, wir haben keine andere.“



Zur Person Francis Fulton-Smith kam 1966 in München zur Welt. Er wuchs als Sohn eines Engländers und einer Deutschen zweisprachig auf und war schon in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Seit 2004 spielt der begeisterte Hobbykoch eine Hauptrolle in der beliebten ARD-Serie „Familie Dr. Kleist“. Francis Fulton-Smith, der sowohl die deutsche als auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, hat aus einer geschiedenen Ehe zwei Kinder und lebt in München.