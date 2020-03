Francis Fulton-Smith spricht im Interview über sein neues Serien-Projekt auf dem Sender SYFY, Verschwörungstheorien und sein großes Hobby, die Malerei.

Francis Fulton-Smith: „Ich möchte den Dialog mit der Gesellschaft“

Interview: André Wesche



Francis Fulton-Smith begeistert als Oberhaupt der „Familie Dr. Kleist“ seit 2004 das Fernsehpublikum. Nun begibt sich der 53-Jährige auf fantastisches Terrain: In der Science-Fiction-Serie „Spides“, die der Sender SYFY ausstrahlt, spielt der Münchner den Vater der jugendlichen Heldin, dargestellt von „Game of Thrones“-Star Rosabell Laurenti Sellers, die einer Alien-Verschwörung auf den Grund geht.

Francis Fulton-Smith, wie gelangten Sie an Bord dieses Projekts?



Ich bin seit Jahrzehnten mit dem Regisseur Rainer Matsutani befreundet und wir wollten immer schon mal zusammenarbeiten. Vor etwa zwei Jahren hat er mir verraten, dass er etwas ziemlich Außergewöhnliches vorbereiten würde und er fragte, ob ich es lesen möchte. Ich fand den Stoff klasse und hochspannend. Natürlich habe ich sehr gern mitgemacht.

Ist Science-Fiction ein Genre, das Sie mögen?

Ja, klar. Ich entstamme einer Generation, die mit dem „Blade Runner“-Original aufgewachsen ist, mit „Raumschiff Enterprise“ und „Aliens“. Natürlich bin ich auch mit dem „Weißen Hai“ groß geworden, aber Außerirdische waren immer präsent. Ärzte sind erst später dazugekommen.



In „Spides“ geht es um eine Alien-Verschwörung. Warum erleben solche Theorien momentan einen Aufschwung?

Da könnte ich gleich mit der zurückliegenden Wahl in Thüringen anfangen. Verschwörungen sind allgegenwärtig. Sie sind so alt wie die Menschheit. Ob es sich wirklich um eine Verschwörung handelt oder nicht, weiß immer nur der Verschwörer selbst. Sagen wir es so: Wenn Sie Schach spielen, gibt es immer 64 mögliche Felder.

Auch Désirée Nosbusch (l.) ist mit an Bord – als Helen Berger, die Mutter von Protagonistin Nora (Rosabell Laurenti Sellers). Foto: SYFY

Die Geschichte von „Spides“ kann man als Parabel auf eine Gleichschaltung der Menschheit sehen. Sind im wahren Leben nicht die Außerirdischen, sondern die Smartphones und die sozialen Medien die Dinge, die manche Menschen zu willenlosen Geschöpfen machen?

Eine gute Frage, die Sie gleich selbst beantworten. Die Frage ist, wie viel Zeit wir mit dem Smartphone oder in sozialen Netzwerken verbringen. Warum haben die meisten Menschen verlernt, miteinander zu reden? Aus dieser Fragestellung leitet sich ab, was wir eigentlich unseren Kindern an Werten mitgeben. Wonach würden die Menschen ihre Sofas ausrichten, wenn es keine Fernseher gäbe? Solche Fragen sollte man in der Gesellschaft diskutieren. Die Familie ist als Basis und Kern einer Gesellschaft extrem wichtig, auch wenn es sich heute verstärkt um Patchwork-Familien handelt. Deshalb sollte man darüber nachdenken, warum wir den Kontakt zu unserer Jugend verlieren. Warum gibt es eine Greta Thunberg? Warum gibt es diese Bewegungen, die von den Kindern ausgehen?

„Spides“ greift diese Themen auf?

Meiner Meinung nach ja. Die Droge „Blis“ mag in der Story ein Auslöser sein. Aber es geht um eine ganz große Sehnsucht der Kinder nach Nähe, Geborgenheit und Gemeinschaft. In der Serie wird das auf die Spitze getrieben und damit sehr gefährlich. Für mich waren diese Aspekte der Geschichte alle sehr interessant. Die Reise der jugendlichen Hauptdarstellerin ist extrem spannend. Sie findet Dinge heraus, die wir an dieser Stelle nicht verraten wollen. Die Frage ist, was die Eltern damit zu tun haben und wie viel Schuld sie auf sich geladen haben. Das ist durchaus eine Parabel, die sich auf die gegenwärtige, gesellschaftspolitische Situation übertragen lässt.

Mediziner werden in der Serie „Spides“ als eher zwielichtig dargestellt. Haben Sie selbst Vertrauen in Ärzte und das Gesundheitssystem?

Das ist eine große Frage, die man eigentlich nicht so einfach beantworten kann. Präventivuntersuchungen sind sehr wichtig. Es gibt viele Krankheiten, die man noch heilen kann, wenn man sie rechtzeitig erkennt, wie zum Beispiel Darmkrebs. Bin ich sozusagen gottergeben, was das Gesundheitssystem betrifft? Nein, natürlich nicht. Es gibt viel mehr Lösungsansätze. Ich denke, wir sollten immer im Dialog mit unserem eigenen Körper sein. Aber ich würde auch keine These wagen, ob es ganz ohne die Schulmedizin funktionieren würde. Die Wahrheit liegt dazwischen. Es gibt viele alte Medizinformen wie die traditionelle chinesische Akkupunktur, die nachweislich sehr viel bewirken kann. Genauso gibt es Pharmaprodukte, die bestimmte Krankheiten wirksam heilen können. Der grundsätzliche philosophische Unterschied besteht darin, dass wir den Patienten möglichst lange behandeln wollen, während die chinesische Medizin den Patienten so früh wie möglich entlassen will.







Thüringen ist Ihnen durch Ihre Arbeit an der Serie „Familie Dr. Kleist“ sehr vertraut. Wie passt es für Sie zusammen, was Sie dort erleben und was sich hinter den Türen des Landtags abspielt?

Ich habe die Thüringerinnen und Thüringer immer als sehr innovativ und weitblickend empfunden. Thüringen ist die Mitte Deutschlands. Aus dieser Mitte heraus so einen Skandal, so etwas Verantwortungsloses zu kreieren, ist abenteuerlich. Aber möglicherweise zeigt es auch, in welcher Verfassung sich unsere Gesellschaft befindet. Nun gibt es viel Diskussionsstoff. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ausgeht. Ich bin traurig und denke, wir alle werden uns noch lange daran erinnern. Große Dinge haben häufig einen kleinen Anfang. Und hinterher wünscht man sich, dass man die Büchse der Pandora nie geöffnet hätte. 1933 war Adolf Hitler einer der beliebtesten Politiker Europas und wir alle wissen, wohin das geführt hat. Man kann nur sagen: „Wehret den Anfängen.“

Mit welchen Gefühlen haben Sie als britischer und deutscher Staatsbürger den Brexit verfolgt?

Mit Gemischten. Ich persönlich bin kein Befürworter. Ich glaube, vieles hängt mit Desinformation und Propaganda und dem unaufgeklärten Verhalten möglicherweise unmündiger Bürger zusammen. Aber so ist es eben in einer Demokratie. Wenn man erst am Tag nach der Wahl googelt, worum es eigentlich ging, kann es passieren, dass man hinten runterfällt.

Welche kreativen Bedürfnisse, die Sie in Ihrem Beruf nicht ausleben können, befriedigen Sie durch die Malerei, eines ihrer Hobbys?

Die Malerei ist für mich keine Kompensation einer Unbefriedigtheit. Ich bin Künstler und als solcher habe ich verschiedene Ausdrucksformen. Manchmal spreche ich gern mit einer Leinwand über Farben und manchmal stehe ich gern mit einem Ensemble vor der Kamera. Ich schreibe auch Bücher und widme mich anderen Projekten. Ich möchte mich gern ausdrücken und meinen Emotionen freien Lauf lassen. Am liebsten möchte ich mit der Gesellschaft in Dialog treten. Manchmal muss man sie herausfordern und manchmal bin ich selbst ratlos, was ich da eigentlich gemalt habe. Und dann kommen andere Leute und sehen etwas darin, was mich in Erstaunen versetzt.



Sie können nicht in jeder Rolle Ihre ganze Bandbreite ausleben. Wie entscheiden Sie, welche Angebote Sie annehmen und welche nicht?

Ich bin natürlich Vater von zwei Kindern und muss auch meine Rechnungen bezahlen, wie jeder von uns. Diverse Projekte, die ich annehme, sind dieser Tatsache geschuldet. Manche Sachen mache ich auch umsonst. Ich bin da nicht pragmatisch, man kann mit mir über alles reden und ich bin für alles offen. Ich entscheide immer inhaltlich. Wenn interessante Menschen beteiligt sind, ist alles möglich. Ist das nicht der Fall, muss ich es auch nicht machen. Ich bin nicht am Fließband tätig. Ich nehme mir als unabhängiger Mensch und Künstler die Freiheit zu entscheiden, ob ich an Bord komme oder nicht. Ich möchte mit meinen Projekten verbinden, überraschen und manchmal auch provozieren.

Die Serie „Spides“ ist bislang auf acht Folgen angelegt. Wird es bei Erfolg mehr geben?

Wenn die Menschen einschalten, wird es mehr geben. Es ist die gute Nachricht, dass der Zuschauer sein Programm selbst in der Hand hat. Er entscheidet mit seiner Fernbedienung.