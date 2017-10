von Rainer Holbe

Luxemburg hat ihr Glück gebracht. Kaum 18 Jahre alt, gewinnt France Gall 1965 mit „Poupée de cire, poupée de son“ für das Großherzogtum den begehrten Grand Prix Eurovision de la Chanson. Mit blonden Haaren, braunen Augen und dem Charme einer kecken Klosterschülerin fliegen ihr die Herzen des internationalen Publikums zu. Es ist der Beginn einer bemerkenswerten Karriere. Am Montag wird France Gall 70 Jahre alt.

Schon während der Proben zum renommierten Fernsehpreis gilt sie als die heimliche Favoritin. France Gall – auch in ihrer Heimat so gut wie unbekannt – geht an jenem Märztag 1965 in Neapel für Luxemburg ins Rennen. Ihr Siegerlied „Poupeé de cire, poupée de son“ hat Serge Gainsbourg für sie komponiert, ein offenherziger, der freien Liebe zugetaner Musikus. So wimmelt es denn auch im Text von erotischen Anspielungen. Und weil außer in ihrem Mutterland kaum jemand der französischen Sprache mächtig ist, wird die putzige Pariserin ganz unbeschadet über Nacht zum Schlagerstar.

France Gall nach ihrem Eurovision-Triumph 1965 mit Serge Gainsbourg (l.) und Orchesterchef Alain Goraguer.

Foto: AP/LW-Archiv

Ihr Vater – der Chansontexter Robert Gall – stattet sie bei ihrer Geburt mit einer Reihe von Vornamen aus: Isabelle, Geneviève, Marie, Anne. Doch als sie mit 15 Jahren ihre erste Platte „Ne sois pas si bête“ besingt, nennt sie sich schlicht „France Gall“.

Gainsbourg fördert weiterhin ihre Karriere und schreibt für sie das eher zweideutige Chanson „Les sucettes“. In Deutschland darf sie in der ZDF-„Starparade“ mit James Last dagegen Liedchen trällern wie „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ oder „Zwei Apfelsinen im Haar“, eine Komposition von Herb Alpert, als „A Banda“ ein Welthit.

Neben Kollegen wie Rex Gildo, Dorthe und Roy Black bereichert die lebenslustige Französin bald die deutsche Schlagerlandschaft. So richtig wohl fühlt sie sich dabei nicht. Als ihre Karriere stagniert, findet France Gall ihr privates Glück in der Liaison mit dem Sänger Julien Clerc.

Schicksalsschläge

Dank der späteren Beziehung zu dem Komponisten Michel Berger gelingt ihr eine musikalische Auferstehung mit Popsongs wie „Babacar“ oder „Ella elle l'a“, eine Hommage an Ella Fitzgerald.



France und Michel heiraten und bekommen zwei Kinder. Dann verlässt sie das Glück. Ihr Mann stirbt mit nur 44 Jahren während eines Tennisturniers, kurz danach übersteht auch France nur mit Mühe eine schwere Krebserkrankung. Der Tod von Tochter Pauline, die mit 19 Jahren an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose stirbt, treibt France Gall in die Depression. Sie sucht nach einem neuen Leben, nach einem Sinn für all das Leid. In einem Hospital im Senegal, in dem sie vorübergehend als Krankenschwester arbeitet, findet sie die ersehnte Ruhe. Die Grande Nation verleiht ihr den Ehrentitel „Ritter der französischen Ehrenlegion“, auch für ihre selbstlose Betreuung obdachloser Frauen.



France Gall reagiert wenig amüsiert, als vor vier Jahren die Sängerin Jenifer Bartoli mit zwölf Titeln auf ihrem Album „Ma déclaration“, eine Hommage an France Gall versucht. Keine gute Idee. Nach längeren Auseinandersetzungen zieht Bartoli ihre Produktion zurück.



Interviews gibt France Gall selten. Auf ihre Biografie angesprochen, sagt sie einmal: „Das Leben macht mir keine Angst mehr. Ich habe schlimme Momente durchlitten und schwere Prüfungen überstanden. Jetzt ist alles gut.“