In der französischen Stadt Lyon soll es künftig in Schulkantinen nur noch vegetarische Kost geben. Was halten Sie davon?

Frage des Tages: Vegetarisches Menü in Schulkantinen

