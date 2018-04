Catherine, Herzogin von Cambridge, hat am Montag den jüngsten Anwärter auf den britischen Thron geboren. Der junge Prinz ist gesund - nur sein Name wird wohl erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Buchmacher in London nehmen Wetten an. Welcher ist ihr Favorit?

Frage des Tages

