(TJ) - Weihnachten macht auch vor dem Wohnsitz der Großherzoglichen Familie nicht Halt. Ob ein festlich geschmückter Baum im Wohnbereich oder die hell beleuchtete Tanne auf der Terrasse, wo sich im Sommer die Gäste der "Garden Partys" tummeln, das Schloss in Colmar-Berg erstrahlt derzeit in vorweihnachtlichem Glanz. Und auch der Palast in der Hauptstadt ist auf das große Fest eingestimmt.

Selbst die Festtafel scheint schon gedeckt, wie ein fotografischer Rundgang von Claude Piscitelli dokumentiert. Bleibt nur, der gesamten Familie um Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa besinnliche Festtage zu wünschen.