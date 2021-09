Nach einer coronabedingten Pause konnte der „Studentebal“ wieder stattfinden. Das „Luxemburger Wort“ war mit der Kamera vor Ort.

Panorama 38

Fotogalerie Studentebal 2021

Studentenfeier mit Tradition

Nach einer coronabedingten Pause konnte der „Studentebal“ wieder stattfinden. Das „Luxemburger Wort“ war mit der Kamera vor Ort.

(Sch) - Am Freitag hatte die „Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois“ (ACEL) wieder zu ihrem traditionellen „Studentebal“ eingeladen. Nachdem das Event im vergangenen Jahr pandemibedingt ausfallen musste, konnte in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert werden - die 20. Ausgabe der Veranstaltung.

18 Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Normalerweise wohnen der Feier knapp 4.000 Gäste bei, coronabedingt war die Zahl in diesem Jahr auf 2.000 limitiert. Organisiert wird der „Studentebal“ von der ACEL und ihren verschiedenen zugehörigen Zirkeln - Verinigungen von Luxemburger Studenten an Universitäten im In- und Ausland. Der Erlös des Events kommt den teilnehmenden Zirkeln zugute, damit sie über das Jahr verteilt verschiedene Aktivitäten für die Studierenden anbieten können.

20 Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

An der 20. Ausgabe, die auf dem P&R Bouillon stattfand, haben sich insgesamt 23 dieser Zirkel beteiligt. 22 von ihnen haben städtespezifische Cocktails angeboten, ein weiterer Zirkel hat sich um die kulinarische Bewirtung der Gäste gekümmert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.