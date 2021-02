In der Reihe "Forschung in Luxemburg" präsentiert das "Luxemburger Wort" die Stipendiaten des European Research Council aus dem Großherzogtum. Diesmal geht es um Jan Lagerwall, der mithilfe von Flüssigkristallen Objekte fälschungssicher und künstliche Muskeln besser machen will.

Forschung in Luxemburg: Schweres Spiel für Fälscher

Von Daniel Saraga* Fingerabdrücke und andere QR-Codes sind mittlerweile etablierte Technologien, haben aber eine Schwachstelle: Sie können einfach kopiert werden. Ein Team der Universität Luxemburg hat eine neue Methode erfunden, um das Fälschen von Ausweisen, Kunstwerken oder Industrieprodukten zu verhindern. Sie nutzen dafür die hochkomplexe Lichtverteilung, die durch flüssige Kristalle entsteht – im Alltag unter anderem bekannt durch ihre Verwendung in LCD-Bildschirmen. „Die Muster, die wir kreieren können, sind absolut einzigartig“, erklärt Projektleiter Jan Lagerwall ...

