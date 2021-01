In der Reihe "Forschung in Luxemburg" präsentiert das "Luxemburger Wort" die Stipendiaten des European Research Council aus dem Großherzogtum. Diesmal geht es um Daniele Brida, der mit neuartigen Lasern Phänomene beobachten will, die bisher dafür schlicht zu schnell waren.

Forschung in Luxemburg: Schneller als das Licht

Von Daniel Saraga* Alles begann mit einer simplen Frage: Wie sehen wir? Wir wissen, dass dies unserer Netzhaut zu verdanken ist. Sie ist bedeckt von Photorezeptorzellen, genannt Zapfen, die auf Farben reagieren, und Stäbchen, die auf Licht reagieren. Aber wie können die Stäbchenzellen so empfindlich darauf reagieren, wenn ein einzelner Lichtpartikel, ein Photon, sie erreicht? Der Mechanismus dahinter gleicht einer geladenen Feder, erklärt Daniele Brida, Physiker an der Universität Luxemburg ...

