Forschung in Luxemburg: Ein gutes Bauchgefühl

In der Reihe "Forschung in Luxemburg" präsentiert das "Luxemburger Wort" die Stipendiaten des European Research Council aus dem Großherzogtum. Diesmal geht es um Paul Wilmes und sein Team - sie erforschen, welche Rolle der Darm bei Krankheiten spielt.

Von Daniel Saraga *

Ein Körper ist niemals wirklich alleine. Jeder beherbergt eine unfassbar große Anzahl an Bakterien, Viren und Pilzen. Mehrere zehn Milliarden insgesamt, etwas mehr als die Anzahl menschlicher Zellen. Die meiste Zeit leben diese Fremden mit dem Körper in Harmonie. Aber Wissenschaftler fanden heraus, dass Veränderungen in der Mikrobenbevölkerung, dem sogenannten Mikrobiom, in Verbindung zu vielen Krankheiten stehen – über Mechanismen, die weitgehend unbekannt sind.

Um herauszufinden, was genau im Magen und den Eingeweiden passiert, hat Paul Wilmes von der Universität Luxemburg große Pläne: Alle Moleküle zu überwachen, die von den Mikroben im Körper produziert werden – und ihre Verbindung zu Krankheiten zu entschlüsseln ...