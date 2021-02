Forschung in Luxemburg: Der Weg zu einer grüneren Chemie

In der Reihe „Forschung in Luxemburg” präsentiert das „Luxemburger Wort” die Stipendiaten des European Research Council aus dem Großherzogtum. Dieses Mal: Nicolas Boscher, der eine neue und nachhaltige Methode zur Wasserstoffproduktion entwickelt.

Von Daniel Saraga *

Elektrizität oder heißes Wasser aus Sonnenenergie zu gewinnen, ist eine bereits bekannte Idee. Allerdings kann Solarenergie auch genutzt werden, um Wasser in Wasserstoff umzuwandeln oder Kohlendioxid in synthetisches Methan – und damit, um einen „Solarkraftstoff“ zu produzieren.

Das ist der Ansatz von Nicolas Boscher, Forscher am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ...