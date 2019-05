Die Forscher spekulieren auf ein Bischofsgrab. Der Chef-Archäologe rät jedoch zur Vorsicht: "Es kann ein Häufchen Dreck drin sein, aber auch Schmuck und Seide."

Forscher bereiten sich auf Öffnung von Sarkophag in Mainz vor

(dpa/lrs) - Sechs Jahre nach Beginn der Grabungen in der Mainzer Johanniskirche soll am 4. Juni ein dort entdeckter Sarkophag aus dem 11. Jahrhundert geöffnet werden. Die evangelische Kirche und Forschungsleiter Guido Faccani informieren die Öffentlichkeit am Mittwoch (11 Uhr) über die Vorbereitungen dazu.

Ein privilegiertes Grab

Aufgrund der Gestaltung des Deckels und der Lage in der zentralen Mittelachse des Kirchenschiffs gehen die Archäologen davon aus, dass die im frühen 11. Jahrhundert bestattete Person von privilegierter Stellung war. Möglicherweise handelt es sich um die Ruhestätte des 1021 gestorbenen Mainzer Erzbischofs Erkanbald.

Die Wissenschaftler versprechen sich von der Untersuchung des Sarkophags eine Klärung der Frage nach der Funktion von St. Johannis und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Mainzer Stadtgeschichte. Vermutlich war die Kirche der „Alte Dom“ von Mainz, also Vorgängerkathedrale des später erbauten heutigen Doms, der seit 1036 Bischofssitz ist.

Dreck oder Seide?

Bei einer Besichtigung im Dezember vergangenen Jahres sagte Faccani der Deutschen Presse-Agentur, als „Berufsskeptiker“ hege er keinerlei Erwartungen an die Öffnung des Sarkophags: „Es kann ein Häufchen Dreck drin sein, aber auch Schmuck und Seide.“