Forscher als Versuchskaninchen

Biochemiker Preston Estep will schnell und unbürokratisch einen günstigen Covid-19-Impfstoff austüfteln. Dafür unternimmt er Tests an sich selbst.

Von Stephanie Lahrtz



Ein im Lockdown vereinsamter Forscher sieht Menschen um sich herum an einem neuen Virus sterben. Er mietet sich ein Labor, trommelt online Wissenschaftlerkollegen zusammen und mischt sich dann mit seinem neu gesammelten Wissen einen Impfstoff. Das tönt nach Romanvorlage oder Hollywood-Drehbuch. Und natürlich nach einem unerschrockenen amerikanischen Helden. Mann gegen Virus. Noch ist das Ende offen, aber der Beginn der Geschichte ist Realität:

Im März hat der Biochemiker Preston Estep in einem gemieteten Labor in Boston eine simple Vakzine aus nur fünf Zutaten gegen SARS-CoV-2 gemischt und sie sich dann per Nasenspray verabreicht ...