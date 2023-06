Ein neues Verfahren ermöglicht den Nachweis einer beginnenden neurodegenerativen Erkrankung – und könnte entscheidend für die Entwicklung von Therapien sein.

Internationale Zusammenarbeit

Forschende aus Luxemburg liefern Vorlage für Parkinson-Früherkennung

Sebastian WEISBRODT

Zittrige Hände und ein schlechterer Geruchssinn sind die typischen Symptome einer Parkinson-Erkrankung. Das Problem: Parkinson ist eine schleichende Krankheit, die bislang zu spät nachgewiesen und therapiert wird. Ein Test, der frühzeitig zeigt, dass Parkinson droht, konnte bislang noch nicht entwickelt werden. Nun hat ein internationales Forscherteam aus Japan und Luxemburg herausgefunden, dass sich krankhafte Formen des Proteins „Alpha-Synuclein“ im Blut von Patienten zur Diagnose der Parkinson-Krankheit nutzen lassen.

Wie die Universität Luxemburg mitteilt, sei dies eine bahnbrechende Erkenntnis und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer besseren Diagnostik anhand einfacher Blutproben. Die dazugehörige Studie wurde vor ein paar Wochen in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.

Aufschluss über das Blut

Verursacht wird Parkinson durch abnormale Ablagerungen des Proteins „Alpha-Synuclein“ im Gehirn, die zum Absterben von Nervenzellen führe. Je nach betroffener Hirnregion führt dies zu unterschiedlichen neurologischen Symptomen, die von Zittern bis hin zur Demenz reichen. Frühere Studien haben gezeigt, dass sich diese Eiweiße aber nicht nur im Hirn nachweisen lassen, sondern auch im Blut betroffener Personen.

„Deshalb haben wir eine neue Methode entwickelt, um sehr geringe Mengen von Alpha-Synuclein nachzuweisen“, erklärt Prof. Nobutaka Hattori von der Abteilung für Neurologie der Juntendo Universität in Tokio. Er ergänzt: „Die Idee ist, dass ein Biomarker, der über das Blut transportiert wird, den Krankheitsverlauf widerspiegeln könnte.“ Für die Auswertung der anschließenden Testreihe haben sich die Forschenden aus Japan mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus dem Großherzogtum zusammengetan.

Luxemburgs „einzigartige“ Datenbank

Die klinischen und neuropathologischen Daten, die im letzten Jahrzehnt in Luxemburg gesammelt wurden, seien einzigartig, wie es in der Pressemitteilung heißt. Letztendlich hätten sie zur Validierung der Beobachtungen aus Japan gedient. „Wir beobachten seit neun Jahren mehr als 900 Personen, bei denen die Parkinson-Krankheit und andere Neurodegenerationen diagnostiziert wurden“, erklärt Prof. Reiko Krüger, der am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) sowie am Luxembourg Institute of Health (LIH) tätig ist. Durch die jährlichen Untersuchungen habe man den klinischen Verlauf der Patienten genau verfolgen und biologische Proben wie Blut, Rückenmarksflüssigkeit und Hirngewebe aus Autopsien gesammelt.

Insgesamt konnten die Forschenden durch die neue Methode das Protein bei 95 Prozent der Patienten, die an Parkinson und ähnlichen Erkrankungen leiden, nachweisen.

„Die Parkinson-Krankheit mit einem einfachen Bluttest diagnostizieren zu können, wird ein großer Fortschritt sein, da die Diagnose derzeit noch weitgehend auf der klinischen Untersuchung durch einen Neurologen beruht“, so Krüger weiter. Man sei am LCSB sehr stolz darauf, mit der Luxemburger Parkinson-Studie zur Kooperation beizutragen. Sie zeige, wie wichtig umfassende Daten- und Probensammlungen sind, um wichtige Bedürfnisse von Menschen mit Parkinson zu adressieren.



