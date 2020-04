Folgen der Isolation: Quarantäne mit Nebenwirkungen

Seit mehreren Wochen sollen soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Diese Isolation kann sich bei manchen Menschen auch auf die psychische Gesundheit auswirken.

Seit Anfang der Woche wurden die Bestimmungen des Shutdowns gelockert. Ein erster Schritt zurück in die Normalität. Doch die "soziale Distanzierung" wird wohl noch eine ganze Weile anhalten. Spurlos gehen Gegebenheiten wie diese nicht an jedem vorbei. Die in Traumatologie spezialisierte Psychologin und Psychotherapeutin Denise Reding-Jones erklärt, welche Folgen die Quarantäne für einzelne Personen haben kann.

"Es ist eine Krisensituation, ein Ausnahmezustand, der bei manchen Menschen zu einer Situation führen kann, die sie überfordert", sagt sie ...