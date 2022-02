Der Pilot eines Airbus A321 musste am Montag wegen starken Seitenwinden am Flughafen Heathrow spektakulär durchstarten.

Panorama 1

Seitenwind

Flugzeug touchiert Landebahn in Heathrow

Der Pilot eines Airbus A321 musste am Montag wegen starken Seitenwinden am Flughafen Heathrow spektakulär durchstarten.

(dpa) - Mit einem spektakulären Manöver haben Piloten eines Passagierflugzeugs beim Anflug auf den Londoner Flughafen Heathrow auf heftigen Seitenwind reagiert. Die Maschine vom Typ Airbus A321 setzte dabei offensichtlich kurz mit dem Rumpf auf der Landebahn auf, nachdem nur ein Reifensatz die Erde berührt hatte. Dann startete der Jet durch. In einem zweiten Versuch klappte dann die Landung der Maschine, die im schottischen Aberdeen gestartet war.

Sturm „Corrie“ hatte in Großbritannien zu Wochenbeginn für heftigen Wind gesorgt. „Unsere Piloten sind bestens ausgebildet, um eine Reihe von Szenarien zu bewältigen, einschließlich extremer Wetterbedingungen“, teilte die Fluglinie British Airways am Dienstag auf Anfrage mit. „Unsere Besatzung hat das Flugzeug sicher gelandet. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder sind wie gewohnt von Bord gegangen.“

50 Jahre 747: "Schönster Flieger am Himmel" Der "Jumbo-Jet" feiert Geburtstag: Cargolux-Pilot Geoffroy Bemelmans über die Besonderheiten der Boeing 747, die heute vorwiegend als Frachtflugzeug im Einsatz ist.

Solche spektakulären Seitenwindlandungen („Crosswind Landing“) wie am Montag in London kommen öfter vor und sind daher fester Bestandteil der Pilotenausbildung. So war im März 2008 eine Lufthansa-Maschine beim Landeanflug auf Hamburg von einer Windböe des Orkans „Emma“ erfasst worden. Der Kapitän verhinderte mit einer fliegerischen Meisterleistung eine Katastrophe.