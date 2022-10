Im Flugzeug saß die beigeordnete französische Ministerin für Gebietskörperschaften, Caroline Cayeux

Orly

Flugzeug mit Ministerin kommt bei Landung in Paris von Piste ab

Im Flugzeug saß die beigeordnete französische Ministerin für Gebietskörperschaften, Caroline Cayeux

(dpa) - Bei der Landung auf dem Flughafen Paris-Orly ist eine Maschine mit einer französischen Ministerin an Bord bei schlechtem Wetter von der Piste abgekommen. Die aus dem südfranzösischen Rodez kommende Maschine sei am Donnerstagabend gezwungen gewesen, ihre Landung abseits der Rollbahn zu beenden, teilte der Flughafen mit. Alle Passagiere seien aus dem Flugzeug begleitet und vom Flughafenpersonal betreut worden. Bei den Starts und Landungen könne es in Orly zu Verspätungen kommen, hieß es. Wie der Sender RTL berichtete, befanden sich 39 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder an Bord.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Im Flugzeugs saß auch die beigeordnete französische Ministerin für Gebietskörperschaften, Caroline Cayeux, die sich auf dem Rückweg von einem Kongress befand. „Mehr Angst als Schaden“, twitterte die Ministerin zu einem Foto, das sie und andere Fluggäste beim Verlassen der Maschine zeigt. „Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Vielen Dank für Ihre Sympathiebekundungen und ein riesiges Dankeschön an die Feuerwehr und die Mitarbeiter des Flughafens Orly für ihre Professionalität.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.