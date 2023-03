An den ersten Tagen des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde das größte Flugzeug der Welt zerstört. Eine virtuelle Version soll nun beim Wiederaufbau mithelfen.

Größtes Flugzeug der Welt

Flugsimulator-Antonow soll beim Wiederaufbau der An-225 helfen

Dustin MERTES An den ersten Tagen des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde das größte Flugzeug der Welt zerstört. Eine virtuelle Version soll nun beim Wiederaufbau mithelfen.

Als das größte Frachtflugzeug der Welt zum Beginn des Ukraine-Krieges in seinem Heimatflughafen Hostomel irreparabel zerstört wurde, war der Aufschrei in der Welt der Luftfahrt groß. Der Sechsstrahler mit einer Rekord-Spannweite von 88,4 Metern war in den 1980er-Jahren als Einzelexemplar entwickelt worden, um den sowjetischen Spaceshuttle-Konkurrenten Buran ganz nach amerikanischem Vorbild auf der Oberseite des Flugzeugs transportieren zu können. Letztendlich nahm das Raumfahrtprogramm nie Fahrt auf und fiel mit dem Ende der Sowjetunion in sich zusammen.

Das Flugzeug wurde in den 2000er-Jahren für Spezialfracht-Aufträge reaktiviert. Rentabel fliegen konnte der sprithungrige Frachter nur, weil er bereits abgeschrieben war, wie das Branchenportal aerotelegraph berichtet.

Erste Pläne, die ukrainische Flugzeug-Ikone, die auch „Mriya“ (Traum) genannt wird, wieder aufzubauen, wurden von Fachleuten als unrealistisch bewertet. Drei Milliarden Euro dürfte der Wiederaufbau kosten und rund fünf Jahre dauern, hieß es vom staatlichen Industriekonzern Ukroboronprom. Dennoch verkündete Antonow-Generaldirektor Eugene Gavrylov bei einer Veranstaltung am Leipziger Flughafen Anfang Januar, dass die Arbeiten an der Rekonstruktion des Frachtriesen bereits angelaufen seien.



Seit dem 1. März können auch Hobby-Flieger bei der Finanzierung des Mammutprojekts mithelfen. Zum Preis von 19,99 Euro können Nutzer des bekannten Microsoft Flight Simulator eine virtuelle Version des imposanten Sechsstrahlers kaufen, der sich dann im Vorzeige-Flugsimulator über den gesamten Globus steuern lässt.

Der Kaufpreis wird nach Angaben der Entwickler komplett an die Antonov Corporation gehen, „um die beschädigte An-225 wiederherzurichten“. Aktuell können lediglich PC-Piloten dem Riesen-Frachter zu neuen Höhenflügen verhelfen, ab Ende März können dann auch Xbox-Kunden der „Mriya“ unter die Arme beziehungsweise Flügel greifen.

