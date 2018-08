Bei der Probe für eine Militärparade hat ein ukrainisches Flugabwehrsystem in Kiew eine Hausfassade gerammt.

Flugabwehrgeschütz landet im Büro

(dpa) - Ein ukrainisches Flugabwehrsystem vom Typ Buk hat bei der Probe für eine Militärparade in der Hauptstadt Kiew eine Hausfassade gerammt. Niemand sei verletzt worden, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Auch die Fassade sei nur leicht beschädigt worden. Der Unfall vom Vorabend werde untersucht. Fotos zeigen, wie die gepanzerte Abschussrampe mit aufmontierten Raketen im gläsernen Foyer eines Bürozentrums steckt.



У Києві зенітна установка Бук протаранила бізнес-центр https://t.co/KOsrKBOrbq — Факти на ICTV (@ICTV_Fakty) 18 August 2018

Die Armee übt derzeit für die Parade zum Unabhängigkeitstag am 24. August. Die Ukraine verwendet die in der Sowjetunion entwickelte Flugabwehr Buk weiter. Mit einer Buk des russischen Militärs ist internationalen Ermittlungen zufolge im Juli 2014 über dem Kriegsgebiet in der Ostukraine eine malaysische Boeing mit 298 Menschen abgeschossen worden.