Flirrende Hitze im Großherzogtum

Nathalie RODEN Luxemburgs Bewohner ächzen unter hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius. Die Fotografen des "Luxemburger Wort" haben sich dennoch mit der Kamera nach draußen gewagt.

Die Hitze des Hochsommers trifft Luxemburg dieser Tage mit voller Wucht. Bei Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius waren die wenigen Menschen, die sich am Freitag überhaupt vor die Tür getraut hatten, froh um jeden Schatten, der sich ihnen bot. Noch glücklicher war, wer sich in einer Sprinkleranlage, einem Brunnen oder im Freibad ein wenig Abkühlung verschaffen konnte. Allerdings waren die coronabedingt begrenzten Plätze in den Schwimmbädern und an Badegewässern so begehrt, dass spontane Besuche für den Großteil der Menschen erfolglos geblieben sein dürften. Hier einige Eindrücke von diesem Freitag:

um weitere Bilder zu sehen. Handelt es sich um eine Fata Morgana oder ist das kühle Nass doch in greifbarer Nähe? Ein Sprung durch die Sprinkleranlage sorgte mancherorts für die ersehnte Abkühlung. Foto: Anouk Antony Brunnen wie der "roude Pëtz" waren vor allem bei Kindern heiß begehrt. Foto: Anouk Antony Alternativ wurde der Körper in den Stand-by-Modus geschaltet. Foto: Anouk Antony Wer am Baggerweiher in Remerschen einen Platz ergattern konnte, durfte sich glücklich schätzen. Foto: Lex Kleren Alle anderen mussten draußen bleiben. Foto: Lex Kleren Stand-up-Paddling findet auch in Luxemburg immer mehr Anhänger. Foto: Lex Kleren Weniger sportlich ließen sich andere Badebesucher treiben. Foto: Lex Kleren Nur im Schatten ließ es sich außerhalb der kühlen Fluten noch einigermaßen aushalten. Foto: Lex Kleren Trotz der Hitze waren an der Mosel verhältnismäßig viele Fahradfahrer unterwegs. Foto: Lex Kleren In Luxemburg-Stadt ging man den Tag lieber gemächlicher an. Foto: Anouk Antony Erstaunlicherweise traf man stellenweise doch noch auf den einen oder anderen Sonnenanbeter. Foto: Anouk Antony Eis in allen erdenklichen Formen erfreute sich großer Beliebtheit. Foto: Anouk Antony Eis in allen erdenklichen Formen erfreute sich großer Beliebtheit. Foto: Anouk Antony Der Baum - dein Freund und Helfer, vor allem an Hitzetagen. Foto: Anouk Antony Nur einige wenige ließen sich nicht vom Shoppen abhalten. Foto: Anouk Antony

Météolux hatte bereits am Donnerstag eine Hitzewarnung der Stufe Gelb für das ganze Land herausgegeben.

Nachdem laut Vorhersage der Meteorologen am Samstag die 30-Grad-Marke noch einmal geknackt wird, sollen die Temperaturen am Sonntag zur Erleichterung vieler wieder etwas gemäßigter ausfallen.

Bei Fragen zu Gesundheitsproblemen bei heißem Wetter können bei der Direktion für Gesundheit - Sanitärinspektion unter der Telefonnummer 247-85653 Informationen angefordert werden.

