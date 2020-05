Flattertiere mit Superkräften

Das Corona-Virus ist nicht der einzige Erreger, der von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen ist.

Von Hermann Feldmeier



Ende September 1998 bekam der malaysische Schweinezüchter Lai Mai von einer Stunde auf die nächste hohes Fieber und unerträgliche Kopfschmerzen. Krämpfe schüttelten seinen Körper, und er war zunehmend desorientiert. Als der Patient zwei Tage später in die neurologische Intensivstation der Universitätsklinik in Kuala Lumpur eingeliefert wurde, lag er in einem tiefen Koma. Sechs Tage nach Beginn der Erkrankung verstarb er.

Bis Ende Dezember ereilte 13 weitere Schweinezüchter das gleiche Schicksal ...