Firmenchef in Deutschland offenbar durch Nagelbombe verletzt

In einem Unternehmen im hessischen Marburg ist eine Postsendung explodiert. Ein Mann, offenbar der Firmengeschäftsführer, wurde dabei verletzt.

(dpa) - In einer Firma in Marburg (D) hat es eine Explosion gegeben. Die Explosion soll sich am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr beim Öffnen einer Postsendung ereignet haben. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden. Die Justiz im Bundesland Hessen hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung wurde der Geschäftsführer des nicht näher benannten Unternehmens durch eine Nagelbombe verletzt. Dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Der Tathergang sei noch unklar. Hintergründe seien noch nicht geklärt.

Als Reaktion auf die Explosion wurde eine Postfiliale vorübergehend geräumt. Es wurde geprüft, ob in einem dortigen Postfach der Firma weitere Gefahr lauere. Es hätten sich aber keine Auffälligkeiten ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Experten des hessischen Landeskriminalamts wurden eingeschaltet.