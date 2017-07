(htz) - Für die einstige Tennislegende sind erneut schwere Zeiten angebrochen: Während Boris Becker sich in einem Schweizer Krankenhaus ein neues Fußgelenk einsetzen ließ, reiste seine niederländische Frau Lilly mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus (7) nach Ibiza. Dort vergnügt sich Lilly Becker ohne ihren Mann in der Sonne. Besucht habe sie ihn nach der Operation nicht, berichtet die Amsterdamer Zeitung ,,de Telegraaf.‘‘



Zwar scheint Lilly die Einzige zu sein, die Boris Becker derzeit nicht pfänden lässt. Aber seit die finanziellen Probleme des Sportstars bekannt wurden, hat man die beiden auch nicht mehr gemeinsam gesehen. Lilly sei sauer, weil sie all das finanzielle Elend ihres Mannes nicht von ihm selbst erfährt, sondern es in der Presse lesen muss, meint ,,de Telegraaf.‘‘ Sie sei allerdings von einem Kurator als Bevollmächtigte eingesetzt worden und könne nun über das, was Boris Becker noch besitzt, verfügen.

Trotz des Finanzdebakels in dem Boris Becker derzeit steckt, wolle sich Lilly aber nicht von ihm scheiden lassen. Sie stehe ,,noch‘‘ zu ihrem Boris. Die Frage sei aber: Wie lange noch. Laut ,,Telegraaf‘‘ hat Boris Becker einen Großteil seines einstigen Vermögens, das auf rund 160 Mio. Euro geschätzt wird, verspielt. Nicht etwa auf dem Tennisplatz, sondern am Pokertisch. Demnach ist Boris Becker süchtig nach dem Pokerspiel.



,,Er spielt manchmal wochenlang und jeden Tag. Was er dabei gewinnt oder verliert, weiß niemand. Aber er spielt,‘‘ berichtet ,, de Telegraaf.‘‘ Manchmal sei Boris Becker auch ,,trocken‘‘ und könne einige Wochen lang auf den Reiz des Pokerspiels verzichten. Er werde aber immer wieder rückfällig und sei als ,,Mr. Poker‘‘ bekannt, so die niederländische Zeitung.

Es sei aber nicht nur das Pokerspiel, das Boris Becker finanziell ruiniert habe, sondern auch die hohen festen Kosten, die er monatlich habe: etwa für seine inzwischen verkommende Finca auf Mallorca und seine Villa in London, für die er monatlich 39.000 Euro an Miete zahlen müsse. Das Pokerspiel und sein aufwendiger Lebensstil hätten Boris Becker finanziell ruiniert, weiß ,,de Telegraaf.‘‘