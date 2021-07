Die Luxemburgerin hat die Hauptrolle im Film „Bergman Island“, der im Hauptwettbewerb läuft, und war am Sonntag auf dem roten Teppich.

Filmfestspiele in Cannes

Vicky Krieps an der Croisette

Die Luxemburgerin hat die Hauptrolle im Film „Bergman Island“, der im Hauptwettbewerb läuft, und war am Sonntag auf dem roten Teppich.

Vicky Krieps durfte am Sonntag ein erstes Mal auf den roten Teppich bei den diesjährigen Festspielen in Cannes, wo der Film „Bergman Island“ der französischen Filmemacherin Mia Hansen-Love seine Premiere feierte.

Noch in einem zweiten Film ist die Luxemburgerin in Cannes auf der Leinwand zu sehen, in „Hold me tight“, auf Französisch „Serre-moi fort“, von Mathieu Amalric, der in der Sparte „Cannes Première“ läuft.

„Bergman Island“ handelt von einem Filmemacher-Paar, dargestellt von Vicky Krieps und dem britischen Schauspieler Tim Roth, das sich zur Arbeit auf die schwedische Insel Farö zurückzieht, wo einst auch der Filmregisseur Ingmar Bergman lebte und arbeitete, um dort inspiriert vom Geist des großen Regisseurs an einem Drehbuch zu arbeiten. Doch mit der Zeit vermischen sich Fiktion und Realität. Der Film wurde am Sonntag in Cannes gezeigt, wo er im Hauptwettbewerb läuft - in Frankreich ist der Kinostart für den 14. Juli geplant. Gedreht wurde an den Originalschauplätzen auf der Farö-Insel.

An diesem Montag gab es die Pressekonferenz zum Film mit nochmals einen Fototermin. Die Bilder von beidem ...

10 Premiere am Sonntagabend: der britische Schauspieler Tim Roth, Vicky Krieps, Regisseurin Mia Hansen-Love, der norwegische Schauspieler Anders Danielsen Lie und der schwedische Schauspieler Hampus Nordenson. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Premiere am Sonntagabend: der britische Schauspieler Tim Roth, Vicky Krieps, Regisseurin Mia Hansen-Love, der norwegische Schauspieler Anders Danielsen Lie und der schwedische Schauspieler Hampus Nordenson. Foto: AFP Hampus Nordenson, Anders Danielsen Lie, Mia Hansen-Love, Vicky Krieps und Tim Roth Foto: AFP Küsschen für vicky Krieps. Foto: AFP Beim Photocall vor der Pressekonferenz am Montag: Tim Roth, Vicky Krieps, Hampus Nordenson, Anders Danielsen Lie und Mia Hansen-Love. Foto: AFP Tim Roth und Vicky Krieps zeigen sich gegenseitig den Mittelfinger. Foto: AFP

... und auch die Trailer zu „Bergman Island“ und „Serre-moi fort“: