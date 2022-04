Der französische Altstar hat seinen Sohn darum gebeten, alle wichtigen Schritte für die in der Schweiz legale Sterbehilfe einzuleiten.

Mit 86 Jahren

Film-Legende Alain Delon bittet seinen Sohn um Sterbehilfe

Der französische Altstar hat seinen Sohn darum gebeten, alle wichtigen Schritte für die in der Schweiz legale Sterbehilfe einzuleiten.

Der 86-jährige Alain Delon gehört zu den größten Filmstars in Frankreich. Nun soll die Film-Legende seinem Leben ein Ende setzen wollen. In einem Interview mit „RTL Channel“ hat sein Sohn Anthony Delon nun berichtet, dass sein Vater die Möglichkeit der Sterbehilfe in seiner schweizerischen Wahlheimat nutzen möchte.

Es gebe bereits eine Abschiedsbotschaft, die in der spanischen Zeitung „Marca“ abgedruckt wurde: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass ich für zukünftige Schauspieler ein Vorbild sein kann, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im normalen Alltag in allen Höhen und Tiefen. Danke, Euer Alain Delon.“

Eine Ära des französischen Kinos geht zu Ende Es gibt in Frankreich keine dominanten Schauspieler mehr, keine, die es schaffen, mit Zigarette im Mund Millionen von Fans in die Kinos zu locken.

Bereits letztes Jahr beschrieb der französische Schauspieler die Sterbehilfe als „die logischste und natürlichste Sache“. Ab einem bestimmten Alter sollten Menschen die Möglichkeit haben, die Erde friedlich zu verlassen, ohne künstlich am Leben erhalten zu werden, so Delon. 2019 hatte der Altstar mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung erlitten. Zudem starb seine Frau Nathalie Delon im Januar des vergangenen Jahres an Bauchspeicheldrüsenkrebs, durfte in Frankreich aber keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen.





