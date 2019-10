Die Feuerwehr hat im Nordwesten Deutschlands ein verirrtes Reh aus einem zwei Meter tiefen, leeren Schwimmbecken gerettet.

Feuerwehr rettet Reh aus Swimmingpool

Die Feuerwehr hat im Nordwesten Deutschlands ein verirrtes Reh aus einem zwei Meter tiefen, leeren Schwimmbecken gerettet.

(dpa) – Das Tier war in der Stadt Wetter im Land Nordrhein-Westfalen in den Pool gestürzt und konnte sich allein nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte holten das Reh aus seiner misslichen Lage: Unter Aufsicht eines Tierarztes hoben ein hinzugerufener Jäger und die Feuerwehrleute das erschöpfte Tier nach oben.

Das Reh nutzte die wiedergewonnene Freiheit am Montag und verschwand direkt ins angrenzende Dickicht.

Auf dem Foto, das die Feuerwehr zusammen mit ihrer Pressemitteilung veröffentlichte, ist zu sehen, wie das Tier in dem verhältnismäßig großen Becken an der Wand entlangläuft.