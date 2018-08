Zehn Boa Contrictor im Babyalter, jede etwa 30 Zentimeter lang, hat die Feuerwehr in Frankfurt am Main in einem Kindergarten eingefangen. Wie die Tiere dorthin gekommen waren, ist unklar.

Feuerwehr fängt zehn Schlangen in Frankfurter Kindergarten

Zehn Boa Contrictor im Babyalter, jede etwa 30 Zentimeter lang, hat die Feuerwehr in Frankfurt am Main in einem Kindergarten eingefangen. Wie die Tiere dorthin gekommen waren, ist unklar.

(dpa) - Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr haben sich am Dienstag auf dem Gelände eines Kindergartens als Schlangenbändiger betätigt und zehn Baby-Schlangen eingefangen. Die etwa 30 Zentimeter langen und fingerdicken Jungtiere waren am Vormittag entdeckt worden, wie Feuerwehrsprecher Maik Billino berichtete. Es handele sich um ungiftige Boa Constrictor, die bis zu 1,80 Meter lang werden können. Wie die kleinen Schlangen auf des Gelände des Kindergartens gekommen waren, blieb zunächst unklar.

Blindgänger: Kind bringt Weltkriegsbombe in Kindergarten In Darmstadt musste eine Kindertagesstätte evakuiert werden: Ein Kind hatte bei einem Waldspaziergang eine Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden und mitgenommen.

"Diese Schlangen sind nicht meldepflichtig und können als Haustiere gehalten werden", sagte Billino. Es sei denkbar, dass sie durch Lüftungsgitter aus einem Haus gelangt seien. Hinweise darauf gebe es aber nicht.

Ein Schlangenexperte brachte die Kriechtiere in den Frankfurter Zoo. Zuvor durften die Kinder der Einrichtung einen Blick auf eine der Schlangen werfen und wurden durch den Experten mit Informationen zu den Tieren versorgt.