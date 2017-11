Interview: Julia Maria Zimmermann



Die feministische Publizistin Laurie Penny hat in „neimënster“ ihr aktuelles Buch „Bitch Doctrine“ vorgestellt. Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt sie, was sich ihrer Ansicht nach in der aktuellen Gesellschaft zum Wohl der Frauen verändert – und noch ändern muss.

Laurie Penny, wenn man über Feminismus spricht, wissen viele Menschen nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Wie definieren Sie Feminismus?

Ich glaube, es war die Literaturwissenschaftlerin „bell hooks“, die sagte: „Feminismus ist eine große Bewegung zur Befreiung von Frauen ...