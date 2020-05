Felicitas Woll: „Ich war früher spießiger“

Schauspielerin Felicitas Woll spricht im Interview über den „Berlin, Berlin“-Film, die Position der Frau im Showgeschäft und ihre chaotische Seite.

Interview: André Wesche

Die Hauptrolle der Carlotta „Lolle“ Holzmann in der Serie „Berlin,Berlin“ (2002-2005) machte Schauspielerin Felicitas Woll zum Star. Seither ist die gebürtige Hessin, die sechs Geschwister hat, nicht mehr aus dem Fernsehprogramm und dem Kino wegzudenken. 15 Jahre nach Einstellung von „Berlin,Berlin“ knüpft nun ein Spielfilm an den Erfolg der Show an. Die ursprünglich für die große Leinwand gedrehte Komödie feiert nun auf Netflix Premiere.

Felicitas Woll, hat man bei Ihnen mit diesem Filmprojekt offene Türen eingerannt oder musste man Sie dazu überreden? ...